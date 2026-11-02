Nach dem Nasdaq-Einbruch am Freitag zeigt sich der deutsche Leitindex erstaunlich robust. Brent verbilligt sich kräftig, weil Washington im Iran-Konflikt offenbar auf Verhandlungen setzt. Doch schon am Dienstag wählen die Amerikaner einen neuen Kongress - und Anleger fragen sich, ob die Entlastung über die Midterms hinaus hält.Rückenwind vom Ölmarkt stützt den DAX zum Wochenstart. Nach einem verhaltenen Auftakt mit einem Minus von gut 0,1 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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