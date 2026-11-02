Mit beeindruckenden Kursgewinnen beendete die Bayer-Aktie die letzte Handelswoche und meldete sich damit auf eindrucksvolle Art und Weise zurück. Die starke Performance nährt die Hoffnung auf weitere Kursgewinne. In Kürze gibt es die frischen Finanzergebnisse zum 3. Quartal 2026. Geben sie dem Rallyeszenario weiteren Rückenwind?Bayer startet durch Das Thema Glyphosat lässt die Bayer-Aktie nicht los. Jede Nachricht hierzu wird vom Markt auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de