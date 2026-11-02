Penzberg (ots) -Fachkräftesicherung beginnt mit der Berufsorientierung. Beim Forum deutscher Wirtschaftsförderungen zeigen zwei bayerische Landkreise, wie der Ausbildungskompass unterstützen kann.Das Forum deutscher Wirtschaftsförderungen (https://fodewi.de/) (FdW) bringt am 24. und 25. November 2026 in Frankfurt am Main Fachleute zusammen, die die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Regionen gestalten. Angesichts des Fachkräftemangels stehen Wirtschaftsförderungen vor der Aufgabe, Unternehmen zu stärken und regionale Potenziale zu erschließen. Die Veranstaltung des Deutschen Verbands der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften (DVWE) bietet Raum für fachlichen Austausch, neue Lösungsansätze und konkrete Praxisbeispiele.Ausbildungskompass: Fachkräftesicherung beginnt bei der BerufsorientierungDer Ausbildungskompass ist Aussteller vor Ort. Die digitale Plattform vernetzt Schulen, Jugendliche, Ausbildungsbetriebe, Wirtschaftsförderungen, Kommunen und Landkreise online in einem Tool. Inzwischen wird er in mehr als 30 Regionen Bayerns eingesetzt, darunter in den Landkreisen Pfaffenhofen a. d. Ilm und Bad Tölz-Wolfratshausen. In einem gemeinsamen Praxistalk (https://fodewi.de/praxisforen) auf dem Forum berichten sie, wie Online-Angebote und regionale Netzwerke ineinandergreifen und zur Nachwuchssicherung beitragen.Regionale Zusammenarbeit macht den Ausbildungskompass wirksamDer Ausbildungskompass, der 2026 sein zehnjähriges Bestehen feiert (https://www.presseportal.de/pm/182071/6302106), bündelt Ausbildungsplätze, Praktika und Informationsangebote zur Berufsorientierung zielgruppengerecht an zentraler Stelle. Werkzeuge wie ein Stärke-Test (https://www.ausbildungskompass.de/berufecheck/staerke-test) und der Praktikumskompass (https://www.ausbildungskompass.de/praktikumskompass-fuer-schueler) unterstützen Jugendliche bei der beruflichen Orientierung. Lehrkräfte begleiten mit dem digitalen LehrkräfteCockpit (https://www.ausbildungskompass.de/lehrer-lehrkraeftecockpit) ihre Schüler im Bewerbungsprozess. Unternehmen können sich als Ausbildungsbetrieb präsentieren (https://ausbildungskompass.mstrpages.com/stellenanzeige-buchen).Auf diese Weise führt der Ausbildungskompass (https://www.presseportal.de/pm/182071/6222732) alle regionalen Akteure zusammen. Das Forum deutscher Wirtschaftsförderungen ist der passende Rahmen, um dessen innovative Lösungsansätze sichtbar zu machen.Über den Ausbildungskompass:Der Ausbildungskompass ist eine Online-Plattform und ein regionales Magazin, das Informationen zu Ausbildungsstellen bietet. Er hilft Schülern bei der Ausbildungssuche und ermöglicht Unternehmen effektiv zu inserieren. Für sein digitales Gesamtkonzept wurde der Ausbildungskompass 2026 mit dem Prädikat "Exzellent" des Best of Technology Award ausgezeichnet.Pressekontakt:Ausbildungskompass Monika Uhl GmbHGrube 2182377 Penzberghttps://www.ausbildungskompass.deE-Mail: service@ausbildungskompass.deOriginal-Content von: Ausbildungskompass, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182071/6382224