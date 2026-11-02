München (ots) -Neue sechsteilige Doku-Serie über weit verbreitetes Doping Minderjähriger, ab 13. November 2026 in der ARD Mediathek und am 16. November im ErstenEs ist eines der größten Verbrechen im internationalen Sport: Kinderdoping. Egal ob Hormonpillen, Spritzenkuren oder Blutdoping, Minderjährige werden von Trainern, Ärzten und manchmal sogar von den eigenen Eltern ohne Skrupel mit gesundheitsgefährdenden Mitteln und Methoden auf Sieg getrimmt. Das Ziel: Erfolg um jeden Preis. Das riesige Ausmaß des Kinderdopings war bisher kaum erfasst. Nach neuesten Schätzungen sind weltweit mindestens zehn Millionen Minderjährige betroffen.In der neuen sechsteiligen Doku-Serie "Geheimsache Doping: Kinder" leuchten Hajo Seppelt und sein Team diesen Abgrund des Sports aus, tiefgründig und umfassend. Für die ARD-Dopingredaktion haben sie sechs Jahre lang zu Fällen in mehr als 50 Ländern recherchiert. Sie beschreiben bewegende Schicksale, berichten über zerplatzte Kinderträume, verfolgen skrupellose Drahtzieher und Geschäftemacher und entlarven tatenlose Funktionäre. Es ist eine weltumspannende Spurensuche, fesselnd und aufrüttelnd: Wohl noch nie kamen journalistische Recherchen den Wurzeln und dem Wesen von Kinderdoping so nahe.Die Doku-Serie ist ab Freitag, 13. November 2026 in deutscher und in englischer Sprache in der ARD Mediathek zu sehen. Das Erste zeigt alle sechs Folgen außerdem am Montag, 16. November ab 23:30 Uhr im Anschluss an die Live-Übertragung des UEFA Nations League-Spiels Deutschland - Niederlande. Anlass für den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Formats ist der "Internationale Tag der Kinderrechte" am 20. November, der an die Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention 1989 erinnert.In zwei Folgen der Podcast-Serie "Geheimsache Doping" geben die beiden Autoren Hajo Seppelt und Bettina Malter darüber hinaus vertiefende Einblicke in ihre Recherchen zum Kinderdoping, erzählen von spannenden Situationen bei den Dreharbeiten, von ihren Begegnungen mit Opfern und Tätern, heiklen Undercover-Einsätzen und Widerständen, die sie bei Funktionären erlebten. Die neuen Folgen gibt es zeitnah bei ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/)."Geheimsache Doping: Kinder" ist eine Produktion der EyeOpening.Media im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) für die ARD.Pressematerial:Fotos: über www.ard-foto.deAnsichtsfolgen: Alle sechs Folgen der Doku-Serie sind für akkreditierte Journalist:innen im ARD-Vorführraum abrufbar.Trailer und mehr Informationen im digitalen Pressedossier: https://pressekits.ard.de/geheimsache-doping-kinderPressekontakt:ARD-SportkoordinationSwantje LemenkühlerE-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deRBB KommunikationUlrike HerrE-Mail: ulrike.herr@rbb-online.deKontakt für Interviews mit Hajo Seppelt:Bettina Melzernic communication & consultingTel. 0163-5751313E-Mail: bm@niccc.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6382251