Fulda (ots) -Das Mittelstandsnetzwerk für Unternehmen, das in Fulda entwickelt wird, verbindet exklusives Business-Networking mit persönlicher KI-Assistenz. Die Plattform soll europäischen Unternehmerinnen und Unternehmern mehr Kontrolle über Daten, Kontakte und digitale Wertschöpfung geben.Europas Wirtschaft steht bei der Digitalisierung vor einer strategischen Frage: Wie können Unternehmen die Möglichkeiten globaler digitaler Technologien und Künstlicher Intelligenz nutzen, ohne bei zentralen Daten, Geschäftsbeziehungen und digitalen Prozessen dauerhaft von wenigen großen Plattformanbietern abhängig zu sein?Die Diskussion darüber gewinnt an Bedeutung. Europäische Institutionen verschärfen die Regulierung großer Technologieplattformen, während gleichzeitig der Ruf nach digitaler und technologischer Souveränität wächst. Dabei geht es längst nicht mehr ausschließlich um Datenschutz. Im Mittelpunkt stehen zunehmend auch Marktmacht, technologische Abhängigkeiten und die Frage, wer künftig die Kontrolle über die digitale Infrastruktur europäischer Unternehmen besitzt.Mit KIBUCO entsteht in Deutschland eine Business-Plattform, die auf diese Entwicklung eine konkrete unternehmerische Antwort geben will, gemäß dem Slogan "KIBUCO - Business Networking neu gedacht".Digitale Souveränität wird zur wirtschaftlichen FrageFür Unternehmen ist digitale Souveränität kein abstraktes politisches Ziel. Sie betrifft zunehmend den geschäftlichen Alltag.Wo liegen Unternehmensdaten? Wer kontrolliert die Geschäftsbeziehungen? Welche Plattform entscheidet darüber, welche Kontakte sichtbar werden? Wie werden Unternehmensinformationen für KI-Systeme verwendet? Und wie abhängig wird ein Unternehmen von einzelnen internationalen Plattformen?Gerade für den Mittelstand werden diese Fragen relevanter.KIBUCO setzt deshalb auf ein Plattformmodell, das Business-Networking, Künstliche Intelligenz, Unternehmenswissen und digitale Geschäftsanbahnung miteinander verbindet.Der Anspruch: Unternehmer sollen die Möglichkeiten moderner Plattformtechnologien nutzen können, ohne die Kontrolle über ihre geschäftlichen Beziehungen und Informationen aus der Hand zu geben.Eine Plattform - zwei zentrale FunktionenIm Mittelpunkt von KIBUCO (https://www.handelsblatt.com/adv/firmen/kibuco-business-networking-neu-gedacht.html) stehen zunächst zwei miteinander verbundene Funktionen: exklusives Business-Networking und persönliche KI-Unterstützung.Unternehmer, Führungskräfte und Entscheider sollen über die Plattform gezielt relevante Geschäftskontakte finden und neue Beziehungen aufbauen können.Ein intelligentes Matching unterstützt dabei, diejenigen Personen und Unternehmen sichtbar zu machen, bei denen aufgrund geschäftlicher Interessen, Themen oder Anforderungen eine relevante Verbindung entstehen könnte.Ein sogenannter "Kennenlernbeschleuniger" soll zusätzlich gemeinsame Themen und Interessen sichtbar machen und damit den Einstieg in neue Geschäftsbeziehungen erleichtern.Parallel dazu begleitet eine persönliche KI-Assistenz die Nutzer im geschäftlichen Alltag.Sie soll Informationen verdichten, Zusammenhänge herstellen und Unternehmer dabei unterstützen, Entscheidungen schneller und auf einer besseren Informationsgrundlage zu treffen.Zur Website von KIBUCO (https://kibuco.com/)Vertrauen statt Reichweite um jeden PreisDamit unterscheidet sich der Ansatz bewusst von klassischen sozialen Netzwerken.KIBUCO versteht sich als "Trusted Leaders Space" - als geschützter digitaler Raum für geschäftliche Beziehungen.Verifizierte Profile sollen dazu beitragen, die Qualität des Netzwerks zu sichern. Nutzer entscheiden selbst, welche Informationen sie sichtbar machen und mit wem sie diese teilen.Die Plattform setzt nach eigenen Angaben auf ein werbefreies Umfeld ohne Spam und Bots.Damit rückt nicht die größtmögliche Reichweite in den Mittelpunkt, sondern die Relevanz und Qualität geschäftlicher Kontakte.Für Unternehmer ist das ein wesentlicher Unterschied: Ein Netzwerk wird nicht dadurch wertvoll, dass möglichst viele Menschen darin vertreten sind. Entscheidend ist, ob die richtigen Personen, Unternehmen und Informationen im richtigen Moment gefunden werden können.KI soll aus Daten relevante Geschäftsbeziehungen machenEin wesentlicher Bestandteil der Plattform ist deshalb das KI-gestützte Matching.Statt Nutzer lediglich mit einer klassischen Suche durch eine große Zahl von Profilen navigieren zu lassen, soll die Plattform relevante Verbindungen anhand geschäftlicher Zusammenhänge sichtbar machen.Dabei können beispielsweise Branchen, Interessen, Unternehmensprofile und konkrete geschäftliche Anforderungen berücksichtigt werden.Die zugrunde liegende Idee ist einfach: Unternehmer sollen weniger Zeit mit der Suche nach relevanten Kontakten verbringen und schneller diejenigen Personen und Unternehmen finden, mit denen tatsächlich ein wirtschaftlich sinnvoller Austausch entstehen kann.Unternehmenswissen statt InformationsüberflussNeben dem Networking soll KIBUCO auch den Zugang zu geschäftlich relevanten Informationen verbessern.Dazu gehören Unternehmensinformationen, Branchenwissen, Expertenwissen sowie Analysen und automatisierte Benchmarks.Die persönliche KI-Assistenz soll diese Informationen nicht lediglich anzeigen, sondern im Kontext der jeweiligen Fragestellung verdichten.Damit verschiebt sich die Rolle der Plattform.Sie soll nicht nur ein Ort sein, an dem Kontakte gespeichert und Nachrichten ausgetauscht werden. Sie soll zunehmend zu einer Arbeitsumgebung werden, in der Unternehmer Beziehungen, Informationen und Entscheidungen miteinander verbinden können.Vom Netzwerk zum digitalen MarktplatzAuch die Geschäftsanbahnung soll Teil dieses Ansatzes werden.Über einen Marktplatz können Produkte und Dienstleistungen sichtbar gemacht sowie potenzielle Handels- und Geschäftspartner gefunden werden.Dabei geht es sowohl um Waren und Maschinen als auch um Dienstleistungen und andere B2B-Angebote.Eine Kartensuche soll darüber hinaus beispielsweise regionale Lieferanten, Unternehmen in der Umgebung oder relevante Kontakte für Geschäftsreisen sichtbar machen.Damit verbindet KIBUCO mehrere bislang häufig getrennte digitale Bereiche:Networking, Unternehmensinformationen, KI-Unterstützung, Geschäftsanbahnung und Marktplatzfunktionen.Datenschutz wird Teil des ProduktkonzeptsEine solche Plattform funktioniert nur, wenn Unternehmen Vertrauen in den Umgang mit ihren Informationen haben.Datenschutz und Datensicherheit sind deshalb nicht lediglich regulatorische Anforderungen, sondern Teil des Produktversprechens.KIBUCO erklärt, den Gedanken der digitalen Souveränität soweit wie möglich umzusetzen und erforderliche Datenübermittlungen nach Möglichkeit auf Deutschland und die Europäische Union zu beschränken.Für Unternehmen ist dieser Ansatz von zunehmender Bedeutung.Denn mit dem verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz wächst gleichzeitig die Frage, welche Unternehmensinformationen verarbeitet werden, wo diese Verarbeitung stattfindet und wer langfristig Zugriff auf den daraus entstehenden Geschäftskontext erhält.Gerade sensible Informationen über Kunden, Lieferanten, Märkte und Geschäftsbeziehungen können einen erheblichen wirtschaftlichen Wert besitzen.Europäische Technologie muss im Alltag funktionierenFür KIBUCO-Gründer und CEO Rüdiger Muth entscheidet sich die Debatte um Europas technologische Souveränität deshalb nicht allein auf politischer Ebene."Die Technologien, das Know-how und die unternehmerische Kompetenz sind in Europa vorhanden. Entscheidend ist, daraus jetzt Produkte zu schaffen, die sicher sind, im Alltag tatsächlich funktionieren und den Unternehmen einen echten Nutzen bieten."Rüdiger Muth, Gründer und CEO von KIBUCODamit formuliert KIBUCO einen Anspruch, der über Datenschutz allein hinausgeht.Europäische Alternativen müssen nicht nur europäischen Anforderungen entsprechen. Sie müssen im Wettbewerb mit internationalen Plattformen auch funktional überzeugen.Sicherheit, Nutzerfreundlichkeit, KI-Leistungsfähigkeit und wirtschaftlicher Mehrwert müssen deshalb zusammengedacht werden.Von der europäischen Kompetenz zum konkreten UnternehmensnutzenTECHNOLOGIE + KNOW-HOW + UNTERNEHMERISCHE KOMPETENZKIBUCOTrusted Business NetworkPersönliche KI-AssistenzVerifizierte KontakteUnternehmens- und BranchenwissenDigitaler MarktplatzDatenschutz und digitale SouveränitätMEHR KONTROLLE. MEHR RELEVANZ. MEHR NUTZEN.Für Unternehmerinnen und Unternehmer in Europa.International ausgezeichnetes PlattformkonzeptDass der Ansatz nicht nur technologisch, sondern auch konzeptionell und gestalterisch verfolgt wird, zeigt eine internationale Auszeichnung.KIBUCO wurde 2026 mit einem iF Design Award ausgezeichnet. Das prämierte Konzept "KIBUCO - Next Dimension of Business Networking" verbindet intelligentes Matchmaking, verifizierte Profile und kuratiertes Wissen in einer digitalen Business-Umgebung.Die Markteinführung der Plattform ist für 2027 vorgesehen. Als Zielregion wird Europa adressiert.Entwickelt wird KIBUCO von der CNS Company Network Solutions GmbH mit Sitz in Fulda.Vom politischen Schlagwort zum konkreten GeschäftsmodellDie Diskussion über digitale Souveränität wird häufig auf Regulierung, Datenschutz und europäische Industriepolitik reduziert.Für Unternehmen entscheidet sich ihr tatsächlicher Wert jedoch im Alltag.Eine europäische Plattform muss nicht nur sicher sein. Sie muss Unternehmern helfen, bessere Kontakte zu finden, schneller an relevante Informationen zu gelangen, Geschäftsmöglichkeiten zu erkennen und Entscheidungen effizienter zu treffen.Genau hier setzt KIBUCO an.Die Plattform will zeigen, dass europäische Anforderungen an Datenschutz und digitale Souveränität nicht im Widerspruch zu leistungsfähiger Künstlicher Intelligenz und modernem Business-Networking stehen müssen.Im Gegenteil: Vertrauen könnte selbst zu einem Wettbewerbsvorteil werden.Denn am Ende entscheidet nicht, wo eine Technologie entwickelt wurde.Entscheidend ist, ob Unternehmer ihr vertrauen - und ob sie ihnen im täglichen Geschäft einen messbaren Nutzen bringt.Über KIBUCO - Business Networking neu gedachtKIBUCO ist eine in Fulda entwickelte digitale Business-Plattform für Unternehmer, Führungskräfte und Entscheider. Die Plattform verbindet exklusives Business-Networking mit persönlicher KI-Unterstützung und Funktionen für intelligentes Matching, Unternehmenswissen und digitale Geschäftsanbahnung.Gemäß dem Slogan "KIBUCO - Business Networking neu gedacht" verfolgt KIBUCO das Ziel, einen vertrauenswürdigen digitalen Raum für professionelle Geschäftsbeziehungen zu schaffen und europäischen Unternehmen mehr Kontrolle über ihre Daten, Kontakte und digitale Wertschöpfung zu ermöglichen.Verantwortlicher Anbieter ist die CNS Company Network Solutions GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 12-14, 36041 Fulda.Geschäftsführung / CEO: Rüdiger MuthHäufige FragenWas ist das Hauptziel von KIBUCO?KIBUCO möchte Unternehmen in Europa mehr Kontrolle über ihre Daten, Kontakte und digitale Wertschöpfung geben und dabei als vertrauenswürdiger digitaler Raum für professionelle Geschäftsbeziehungen dienen.Wie unterscheidet sich KIBUCO von klassischen sozialen Netzwerken?KIBUCO legt den Fokus auf Vertrauen und nicht auf maximale Reichweite. Es bietet verifizierte Profile, ein werbefreies Umfeld und einen geschützten Raum für geschäftliche Beziehungen.Welche Funktionen bietet KIBUCO seinen Nutzern?KIBUCO kombiniert exklusives Business-Networking mit persönlicher KI-Unterstützung. Es bietet Funktionen wie intelligentes Matching, Zugang zu Unternehmens- und Brancheninformationen sowie eine Plattform für digitale Geschäftsanbahnung.Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz auf der KIBUCO-Plattform?KI wird eingesetzt, um relevantere Geschäftsbeziehungen zu identifizieren, Informationen zu verdichten und Unternehmer bei schnelleren und fundierteren Entscheidungen zu unterstützen.Wie adressiert KIBUCO das Thema Datenschutz?Datenschutz und Datensicherheit sind integrale Bestandteile des Produktkonzepts. Die Plattform strebt an, Datenübertragungen auf Deutschland und die EU zu beschränken, um digitale Souveränität zu gewährleisten.Pressekontakt:CNS Company Network Solutions GmbHRüdiger MuthWerner-von-Siemens-Straße 12-1436041 FuldaDeutschlandTelefon: +49 661 48049810E-Mail: info@kibuco.comOriginal-Content von: KIBUCO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183838/6382234