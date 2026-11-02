SpotmyEnergy startet ab dem 1. Dezember mit dem "Wärmepumpentarif SmartFix" ein Angebot, das nach Angaben des Kölner Stromanbieters "die Preisvorteile von dynamischem Stromverbrauch mit der Sicherheit eines festen Arbeitspreises pro Kilowattstunde verbindet. " Wie der Name schon sagt, stehen Haushalte mit Wärmepumpe im Zentrum, aber auch für den Betrieb von Wallbox und Elektroauto sowie Batteriespeicher werden erhebliche Preisvorteile angekündigt. Bedingung ist, dass die Geräte steuerbar sind. Spotmyenergy bestimmt dann den Bezugs- beziehungsweise Ladezeitpunkt im Hintergrund über sein Heimenergiemanagementsystem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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