Köln (ots) -In dem Film geht es um Allan Karlsson (Robert Gustafsson), er hat Geburtstag und wird 100 Jahre alt. Doch anstatt sich auf die geplante Geburtstagsfeier zu freuen, verschwindet er lieber kurzerhand aus dem Altersheim und macht sich in seinen Pantoffeln auf den Weg zum örtlichen Busbahnhof. Er möchte wegfahren, das Ziel ist egal. Regisseur Felix Herngren hat sich der irrwitzigen Geschichte um den Helden aus der Bestseller-Komödie von Autor Jonas Jonasson angenommen und findet einen wunderbaren Ton und eine passende Besetzung, um sie zu erzählen. Die Erzählung springt zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her und fächert ein hundertjähriges Leben voller erstaunlicher Ereignisse und Begegnungen mit Begebenheiten der politischen Weltbühne auf. Ob Stalin oder Franco: Allan Karlsson kennt sie natürlich alle ...Der Zuschauer wird immer wieder aufs Neue überrascht von den einzelnen Wendungen. Das Motto der Hauptfigur durchzieht den ganzen Film: "Es ist wie es ist und es kommt, wie es kommt" Dieser umwerfend sympathische und Oscar-nominierte Film aus Schweden ist schlicht wunderbar. Selten hat ein Geburtstag so viel Spaß gemacht.Über ARD PlusDer Streaming-Dienst ARD Plus bietet u.a. eine große Auswahl an Inhalten, die in der ARD-Mediathek nicht mehr verfügbar sind. Die Inhalte sind hier für 4,99 Euro im Monat (inkl. MwSt.) abrufbar. Das Angebot ist als Webversion, über mobile Endgeräte und TV-Plattformen verfügbar, aber auch über Magenta TV der Deutschen Telekom, Amazon Prime Video, AppleTV und als YouTube Primetime Channel. Zudem bieten wir über Partner ARD Plus-Inhalte auch als FAST-Channel auf Plattformen an. Hier geht's zum Angebot: www.ardplus.deDie ARD Plus GmbH ist eine Beteiligung der WDR mediagroup, einem kommerziellen Tochterunternehmen des WDR. Das eigene Streaming-Angebot ARD Plus, Channel-Präsenzen und Programmvertrieb sorgen für eine plattformübergreifende Distribution von Highlights aus rund 75 Jahren ARD-Fernsehgeschichte sowie von Inhalten renommierter Lizenzgeber und Labelpartner. Mehr Infos: www.ardplus-corporate.dePressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Mara SchmidtE-Mail: presse@daspressebuero.comARD Plus GmbHLudwigstraße 1150667 Kölnardplus.deOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/6382267