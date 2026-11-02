Ein Startup des Fraunhofer ISE will Alt-Akkus etwa von E-Bikes für Second-Life-Industriespeicher aufbereiten. Die gebrauchten Batterien haben eine Restkapazität von 80 bis 90 Prozent. Das Freiburger Startup Edenenergy setzt gebrauchte Akkus von E-Bikes und E-Scootern für neue Industriespeicher in Wert. Das teilte das Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme (ISE) mit. Bei dem Unternehmen handele es sich um eine Ausgründung des Instituts.Allein in Deutschland landeten jedes Jahr etwa eine Million ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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