Wenn künstliche Intelligenz Tausende neue Wirkstoffkandidaten hervorbringt, könnten die Laborausrüster zu den Gewinnern gehören.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Sartorius: Löst das einen Nachfrageschub aus?
|Wenn künstliche Intelligenz Tausende neue Wirkstoffkandidaten hervorbringt, könnten die Laborausrüster zu den Gewinnern gehören Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Medizintechnik im Vergleich: Carl Zeiss Meditec, Drägerwerk und Sartorius - 49 Prozent Unterschied
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|Sartorius nach Zahlen: Jahresziele bestätigt, Aktie bleibt nah am Hoch
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|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Sartorius auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 225 Euro
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Sartorius anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber von 216 auf 225 Euro angehoben. Der...
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|DZ BANK stuft Sartorius Vorzuege auf 'Verkaufen'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Sartorius anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber von 216 auf 225 Euro angehoben....
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