Unterföhring (ots) -Neue Namen, neue Teams, neue Titelambitionen! Bei der "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" schlägt auch die ehemalige Top-Ten-Spielerin und Grand-Slam-Halbfinalistin Andrea Petkovic auf. Mit Grand-Slam-Gewinnerin Laura Siegemund sowie Moderator und Schauspieler Wayne Carpendale wächst das prominente Teilnehmerfeld weiter. Und auch sie bringt absoluten Siegeswillen mit nach Oberhausen und schnappt sich Padel-Schläger anstatt Mikrofon: Sängerin Vanessa Mai. Auch Content Creator Aditotoro, Fionntime und TheLordJohny, Rennfahrerin Sophia Flörsch und Handball-Weltmeister Pascal Hens sind mit von der Partie. ProSieben zeigt "Promi Padel WM - Wer holt den Padel City Cup" am Samstag, 21. November 2026, um 20:15 Uhr live aus der Arena Oberhausen.Bereits für die "Promi Padel WM" angekündigt sind Fußball-Weltmeister Mats Hummels und Ex-Bundesliga-Profi Moritz Leitner. Auch die Titelverteidiger Christoph Kramer und Marc Rzatkowski wollen ihren Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen. Ebenfalls mit dabei sind Beachvolleyball-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Laura Ludwig, der vielfache Tennis-ATP-Sieger Tommy Haas, "Sports Creator of the Year" Paula Enzweiler, Podcaster Tommi Schmitt, Moderator Matthias Opdenhövel und Sänger Sasha.Insgesamt treten zehn Zweierteams gegeneinander an und kämpfen um den PadelCity Cup. Durch den Abend voller Sport, Entertainment und Spaß führen Steven Gätjen, Elmar Paulke und Jerry Vsan.Tickets für die "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" sind ab sofort erhältlich unter: https://tinyurl.com/promipadelwm2026Sie wissen nicht, was Padel ist?Padel zählt zu den am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit und begeistert immer mehr Menschen auch in Deutschland. Die Rückschlagsportart vereint Elemente aus Tennis und Squash und wird auf einem von Glas- und Gitterwänden umgebenen Court gespielt. Diese sind Teil des Spiels und sorgen für spektakuläre Ballwechsel, schnelle Reaktionen und jede Menge Unterhaltung.Produziert wird "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" von i&u Studios im Auftrag von ProSieben."Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" - am Samstag, 21. November 2026, um 20:15 Uhr (live) auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Tina LandTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1192Tina.Land@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingSusanne Karl-MetzgerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6382295