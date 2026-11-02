Neue Aktien an der Börse München. Einmal im Monat wird eine spannende Auswahl näher vorgestellt. Diesmal geht es um Anlagenbau, Funküberwachung aus dem Orbit, Leiterplatten, Anschlussklemmen, die auch in Rechenzentren benötigt werden, Medizintechnik bei Vorhofflimmern, Mini-AKWs, Gold und seltene Erden in Grönland und die Tokenisierung von Hauskrediten. Wir stellen den Beitrag aus den Südseiten der Börse München vor… Japan Material ist ein japanisches Unternehmen, das sich vor allem auf den Anlagenbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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