Die deutschen Aktienmärkte haben sich in der vergangenen Woche überwiegend positiv entwickelt und sich damit deutlich von anderen internationalen Aktienbörsen abgegrenzt. Grund dafür waren unter anderem gute Konjunkturdaten und die vergleichsweise konservative Ausrichtung der meisten deutschen Aktientitel. Wir stellen den Marktbericht der Börse München vor… Rückblick: Dax behauptet sich Dadurch schlug der anhaltende Kursverfall bei etlichen internationalen KI- und High-Tech-Werten nur wenig auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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