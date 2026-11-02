Frankfurt am Main (ots) -
Iris Kalvelage (Westermann) ist neue stellvertretende Vorsitzende des Verband Bildungsmedien e. V.
Neu in den Vorstand kooptiert wurde zum 28. Oktober 2026 Christian Fuhrhop. Er folgt als Vertreter des Cornelsen Verlags auf Martina Fiddrich, die ihr Vorstandsmandat niedergelegt hat.
Dem Vorstand unter Vorsitz von Maximilian Schulyok (Ernst Klett Verlag GmbH) gehören außerdem Schatzmeisterin Michaela Hueber (Hueber Verlag GmbH & Co. KG), Dr. Jacob Kloepfer (Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG) und Hendrik Langner (phase-6 GmbH) an.
Der Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.
www.bildungsmedien.de
Pressekontakt:
Verband Bildungsmedien e. V.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Dagny Ladé
Kurfürstenstraße 49
60486 Frankfurt am Main
Tel.: 069 9866976 - 14
https://bildungsmedien.de
Original-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/6382334
Iris Kalvelage (Westermann) ist neue stellvertretende Vorsitzende des Verband Bildungsmedien e. V.
Neu in den Vorstand kooptiert wurde zum 28. Oktober 2026 Christian Fuhrhop. Er folgt als Vertreter des Cornelsen Verlags auf Martina Fiddrich, die ihr Vorstandsmandat niedergelegt hat.
Dem Vorstand unter Vorsitz von Maximilian Schulyok (Ernst Klett Verlag GmbH) gehören außerdem Schatzmeisterin Michaela Hueber (Hueber Verlag GmbH & Co. KG), Dr. Jacob Kloepfer (Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG) und Hendrik Langner (phase-6 GmbH) an.
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