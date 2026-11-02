München (ots) -Nach Höchstwerten im September sind die Preise für Benzin und Diesel im Oktober wieder gefallen: Ein Liter Super E10 kostete im Durchschnitt 2,114 Euro und vergünstigte sich damit gegenüber dem Vormonat um rund 15,2 Cent. Der Preis für Diesel fiel um 12,5 Cent und lag damit im Monatsmittel bei 2,261 Euro. Wesentlicher Grund für den deutlichen Rückgang ist der zum 1. Oktober eingeführte und bis Ende des Jahres geltende Tankrabatt.Am teuersten war Super E10 im vergangenen Monat am 13.10. mit 2,151 Euro. Bei Diesel lag der Höchstpreis am 27.10. bei 2,289 Euro. Am günstigsten war das Super-Tanken am 30.10. mit 2,068 Euro je Liter. Diesel war am 7.10. mit 2,226 Euro je Liter am günstigsten.Der Monatsrückblick zeigt aus Sicht des ADAC, dass der Tankrabatt von rechnerisch rund 17 Cent je Liter zumindest bei Benzin zum Großteil an Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wurde. Anders sieht es beim Diesel aus: Hier ist die Entlastung durch die Steuersenkung nur teilweise angekommen. Der Club fordert daher die konsequente Weitergabe des Tankrabatts.Trotz dieser vorübergehenden Entlastung bleibt das Preisniveau aus Sicht des ADAC zu hoch und nicht vollständig nachvollziehbar.Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6382345