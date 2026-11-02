Berlin (ots) -Nur ein bisschen Husten und Schnupfen? Von wegen: Viele Menschen unterschätzen die Grippe. Eine Influenzainfektion kann zu schweren Krankheitsverläufen und Tod führen. In Deutschland wird daher unter anderem älteren Menschen sowie Jüngeren mit bestimmten Grunderkrankungen jedes Jahr eine Impfung empfohlen. Same procedure as every year? Hoffentlich nicht. Denn bei den Grippeimpfquoten ist noch sehr viel Luft nach oben: http://ots.de/cjztzH.Weitere News, Infos und Grafiken zum Thema Impfen: https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/impfen/HPV: Warum niedrige Impfquoten vermeidbare Todesfälle bedeutenEs ist zum Verzweifeln: Da gibt es Impfstoffe, die nicht nur vor einer Infektion mit bestimmten Humanen Papillomviren (HPV) schützen, sondern nachweislich Krebsvorstufen verhindern und sogar die Sterblichkeit durch Gebärmutterhalskrebs auf nahezu null senken können - und trotzdem nutzen in Deutschland zu wenige Menschen diese Chance.http://ots.de/phntyLImpfen oder nicht impfen - das ist hier (nicht) die FrageImpfungen werden nur zugelassen und für die deutsche Bevölkerung empfohlen, wenn ihr potenzieller Nutzen größer ist als ihr potenzielles Risiko. Dazu werten die Mitglieder der "STIKO" - ein unabhängiges, ehrenamtliches Expertengremium - Unmengen an wissenschaftlichen Daten aus. Das Robert Koch-Institut (RKI) betont: "Impfungen gehören zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen."https://pharma-fakten.de/news/teil-2-impfen-oder-nicht-impfen-das-ist-hier-nicht-die-frage/Erwachsenen-Impfungen: 1 Euro ausgegeben, 19 Euro gewonnenDer Return of Investment (ROI) im Bereich von Erwachsenen-Impfstoffen beträgt 19 zu 1. Soll heißen: Für jeden in die Hand genommenen Euro entstehen gesamtgesellschaftliche Erträge von 19 Euro. Denn Impfstoffe können weit mehr als Menschen zu schützen. Jeder vermiedene Krankheitsfall schont die Gesundheits- und Sozialsysteme, kann Produktivitätsverluste mindern und gerade in alternden Gesellschaften die Widerstandsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes nachhaltig stärken. Doch die Impfquoten gehen zurück - mit teilweise besorgniserregenden Trends.http://ots.de/Nr1lIiPHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in DeutschlandDie Online-Plattform Pharma-Fakten.de (https://pharma-fakten.de/) ist eine Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 19 Unternehmen sowie ein Verband aus der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Pharma-Fakten.de (https://pharma-fakten.de/) berichtet seit 2014 über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe in den verschiedensten Indikationen sowie gesundheitspolitische bzw. ökonomische Hintergründe. An der Newsplattform arbeitet eine eigenständige Redaktion - für alle, die sich für Gesundheit interessieren.Pressekontakt:Redaktion Pharma Faktenredaktion@pharma-fakten.dewww.pharma-fakten.dewww.linkedin.com/company/pharma-faktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114406/40000243