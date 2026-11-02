Höhere Treibstoffkosten belasten den irischen Billigflieger bereits, ab Frühjahr 2027 kommt eine noch deutlich größere Last hinzu. Trotzdem geht es für das Papier nach oben - gestützt durch Preisabsicherungen, einem Sparprogramm sowie einem fallenden Ölpreis. Für Fluggäste könnten Tickets 2027 spürbar teurer werden.Der Gewinn ist um 15 Prozent gesunken, die Spritrechnung droht um zwei Milliarden Euro zu steigen - und dennoch legt die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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