Klausen (ots) -Beim Winterurlaub denkt man nicht unbedingt zuerst an das Eisacktal. Dabei erfüllt die Ferienregion rund um Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders nahezu alle Winterwünsche: vom Skifahren mit Dolomitenpanorama über Rodelspaß für die ganze Familie, Winterwanderungen, Skitouren und Langlaufen durch verschneite Landschaften bis hin zu einem Advent wie aus dem Märchenbuch.Der Eisacktaler Winterstart ist romantischWenn Lichter die mittelalterlichen Gassen erhellen, der Duft von Glühwein durch die Altstadt zieht und traditionelle Handwerkskunst zum Entdecken einlädt, beginnt in Klausen eine besondere Zeit. Der Klausner Gassladvent verwandelt die historische Stadt an den Wochenenden und ausgewählten Tagen zwischen 27. November und 23. Dezember 2026 in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Zwischen alten Bürgerhäusern und verwinkelten Gassen warten handgefertigte Kostbarkeiten, kunstvolle Krippenfiguren und Südtiroler SpezialitätenDer Eisacktaler Winter bewegtAuf die Bretter, fertig, los! Die Ferienregion ist ein idealer Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Tage im Schnee. Die Wintersafari eröffnet Möglichkeiten, verschiedene Skigebiete der Dolomiten und Umgebung zu entdecken. Dazu zählen Gröden, die Seiser Alm, die Plose, Gitschberg Jochtal und das Rittner Horn. Skifahrer finden dort Pisten für unterschiedliche Ansprüche und Schwierigkeitsgrade.Auch Rodelspaß gehört zum Schneeabenteuer dazu. Auf der Villanderer Alm warten familienfreundliche Rodel-Strecken, bei Latzfons bieten die Rodelbahnen im Bereich Lahnwiesen abwechslungsreiche Abfahrten für Groß und Klein.Wer die Berge aus eigener Kraft erobern möchte, entdeckt bei Skitouren die verschneiten Hänge und Gipfel der Umgebung. Schneeschuhwanderungen und geführte Winterwanderungen ergänzen das Angebot.Der Eisacktaler Winter kann auch gemütlichNach einem aktiven Tag im Schnee locken die vier Orte mit ihrem ganz eigenen Charme. Klausen begeistert mit mittelalterlichen Fassaden, kleinen Geschäften, Kunsthandwerk und gemütlichen Cafés. Barbian bezaubert mit seinem markanten schiefen Kirchturm und den traditionellen Weilern. In Feldthurns, auch das Kastaniendorf genannt, warten unberührte Schneefelder und der einzigartige Blick auf die Geislerspitzen, während Villanders mit historischen Höfen und seinem ursprünglichen Dorfcharakter zum Entdecken einlädt.Und zu guter Letzt: Der Eisacktaler Winter liebt GenussWas wäre ein Wintertag ohne eine genussvolle Einkehr. Knödel, Schlutzkrapfen, herzhafte Südtiroler Gerichte und süße Spezialitäten schmecken nach Stunden an der frischen Luft besonders gut. In Hütten, Gasthäusern und Restaurants kommen regionale Zutaten und traditionelle Rezepte auf den Tisch, begleitet von Südtiroler Weinen und herzlicher Gastfreundschaft. Die Verbindung aus alpiner Küche und mediterranen Einflüssen macht jeden Wintertag auch zu einem kulinarischen Erlebnis. www.klausen.itPressekontakt:Tourismusgenossenschaft Klausen, Barbian, Feldthurns und VillandersMarktplatz 1I-39043 KlausenTel.: +39 0472 847 424Mail: info@klausen.itWeb: www.klausen.itMaria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Tourismusgenossenschaft Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176174/6382375