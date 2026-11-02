Nach Milliarden-Deal: Ex-Rupert-Chef verstärkt Goldprojekt in Finnland

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Nordic Resources meldet zwei Personalentscheidungen für die weitere Entwicklung seines Gold-Kupfer-Projekts Kopsa in Finnland. Graham Crew, zuletzt CEO von Rupert Resources, ist als Non-Executive-Director in das Board eingetreten. Ray Robinson soll als General Manager Technical & Commercial die technischen und wirtschaftlichen Arbeiten am Projekt koordinieren.
Nordic Resources meldet zwei Personalentscheidungen für die weitere Entwicklung seines Gold-Kupfer-Projekts Kopsa in Finnland. Graham Crew, zuletzt CEO von Rupert Resources, ist als Non-Executive-Director in das Board eingetreten. Ray Robinson soll als General Manager Technical & Commercial die technischen und wirtschaftlichen Arbeiten am Projekt koordinieren.
Erfahrung aus dem Ikkari-Projekt
Crew war CEO und Director von Rupert Resources und arbeitete an der Entwicklung des finnischen Goldprojekts Ikkari. Das Projekt verfügte laut Mitteilung über 4,2 Millionen Unzen Gold. Unter seiner
Führung habe Rupert 2025 eine Vormachbarkeitsstudie vorgelegt. Im Juni 2026 sei das Unternehmen für 3,1 Milliarden AUD zuzüglich möglicher Meilensteinzahlungen von Agnico-Eagle übernommen
worden.
Zuvor war Crew unter anderem Technical Director bei La Mancha Resources Capital und hatte leitende technische sowie operative Aufgaben bei Golden Star Resources, Barminco und Acacia Mining übernommen. Nordic Resources erklärte, seine Erfahrung mit Projekten in Finnland sowie seine Kontakte zu Kapitalmärkten und Projektfinanzierern sollten das bestehende Team ergänzen.
Noch vor der Übernahme von Rupert Resources durch Agnico Eagle im Juni 2026 erläuterte Graham Crew in einem Interview mit Peter Gadsdon von Mining Network die Fortschritte bei den Genehmigungsverfahren, der Exploration und den geplanten Weg des Ikkari-Projekts zur Produktion.
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