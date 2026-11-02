Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 02-Nov-2026 / 11:08 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 2 November 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Deutsche Bank AG ("DB") as part of its buy-back announced on 21 September 2026 in the period 26 October 2026 to 30 October 2026 Aggregate information: Date Venue Aggregated Volume-weighted average price Lowest price per Highest price per volume (pence per share) share (p) share (p) 26 October LSE 80,000 211.7044p 210.00p 213.00p 2026 27 October LSE 80,000 213.7573p 211.50p 215.00p 2026 28 October LSE 80,000 210.1696p 207.00p 211.75p 2026 29 October LSE 70,071 207.2335p 205.00p 213.50p 2026 30 October LSE 90,000 209.4859p 207.50p 211.00p 2026
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 12,218,497 of its Ordinary Shares in treasury and has 292,523,079 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 292,523,079 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by DB as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Volume Price (GBp) Transaction Time Transaction reference number Exchange venue 26/10/2026 2995 212.00 08:15:30 00083499246TRLO0 XLON 26/10/2026 2920 210.50 08:27:31 00083499915TRLO0 XLON 26/10/2026 604 213.00 09:41:35 00083502772TRLO0 XLON 26/10/2026 1048 213.00 09:52:21 00083503308TRLO0 XLON 26/10/2026 3122 213.00 10:21:27 00083504263TRLO0 XLON 26/10/2026 3401 213.00 10:21:27 00083504262TRLO0 XLON 26/10/2026 1047 213.00 10:21:27 00083504261TRLO0 XLON 26/10/2026 352 213.00 10:21:27 00083504260TRLO0 XLON 26/10/2026 2166 212.50 10:22:11 00083504289TRLO0 XLON 26/10/2026 1799 212.50 10:22:11 00083504290TRLO0 XLON 26/10/2026 931 212.00 10:36:43 00083504826TRLO0 XLON 26/10/2026 2200 212.00 10:36:43 00083504825TRLO0 XLON 26/10/2026 2887 213.00 11:57:30 00083507105TRLO0 XLON 26/10/2026 19 212.50 13:04:55 00083509496TRLO0 XLON 26/10/2026 3090 212.50 13:04:55 00083509495TRLO0 XLON 26/10/2026 810 212.50 13:04:55 00083509494TRLO0 XLON 26/10/2026 2177 212.50 13:04:55 00083509493TRLO0 XLON 26/10/2026 3102 212.00 13:29:53 00083510685TRLO0 XLON 26/10/2026 2436 211.50 13:30:23 00083510737TRLO0 XLON 26/10/2026 642 211.50 13:30:23 00083510736TRLO0 XLON 26/10/2026 1821 210.00 13:41:09 00083511581TRLO0 XLON 26/10/2026 3175 211.00 13:54:18 00083512565TRLO0 XLON 26/10/2026 3200 211.00 14:25:14 00083514929TRLO0 XLON 26/10/2026 3250 211.00 14:52:14 00083516416TRLO0 XLON 26/10/2026 1215 211.00 15:07:14 00083517237TRLO0 XLON 26/10/2026 2200 211.00 15:07:14 00083517236TRLO0 XLON 26/10/2026 3294 211.00 15:23:14 00083518027TRLO0 XLON 26/10/2026 1776 210.50 15:24:56 00083518095TRLO0 XLON 26/10/2026 1254 210.50 15:24:56 00083518096TRLO0 XLON 26/10/2026 2839 211.50 15:38:14 00083518714TRLO0 XLON 26/10/2026 2741 211.50 15:50:14 00083519917TRLO0 XLON 26/10/2026 357 211.00 15:55:28 00083520194TRLO0 XLON 26/10/2026 168 211.00 15:55:28 00083520195TRLO0 XLON 26/10/2026 2850 211.00 16:00:36 00083520385TRLO0 XLON 26/10/2026 2216 211.00 16:00:36 00083520384TRLO0 XLON 26/10/2026 4635 211.50 16:04:57 00083520562TRLO0 XLON 26/10/2026 4127 212.00 16:20:00 00083521639TRLO0 XLON 26/10/2026 1134 212.00 16:22:00 00083521751TRLO0 XLON 27/10/2026 3140 215.00 09:08:28 00083527202TRLO0 XLON 27/10/2026 700 214.00 09:08:28 00083527203TRLO0 XLON 27/10/2026 2938 214.00 09:08:32 00083527212TRLO0 XLON 27/10/2026 2181 214.00 09:08:32 00083527211TRLO0 XLON 27/10/2026 38 215.00 09:09:31 00083527265TRLO0 XLON 27/10/2026 3897 215.00 09:09:31 00083527266TRLO0 XLON 27/10/2026 2946 215.00 09:12:40 00083527529TRLO0 XLON 27/10/2026 236 214.50 09:15:08 00083527629TRLO0 XLON 27/10/2026 456 215.00 09:36:09 00083528724TRLO0 XLON 27/10/2026 2981 215.00 09:37:29 00083528834TRLO0 XLON 27/10/2026 2534 215.00 09:37:29 00083528833TRLO0 XLON 27/10/2026 3203 214.50 10:05:17 00083530599TRLO0 XLON 27/10/2026 3172 214.50 10:09:50 00083530879TRLO0 XLON 27/10/2026 2816 213.50 10:53:03 00083533946TRLO0 XLON 27/10/2026 342 213.00 11:39:14 00083535338TRLO0 XLON 27/10/2026 3153 214.50 12:10:01 00083535851TRLO0 XLON 27/10/2026 2340 214.00 12:10:01 00083535853TRLO0 XLON 27/10/2026 1059 214.00 12:10:01 00083535852TRLO0 XLON 27/10/2026 2927 213.50 12:11:33 00083535887TRLO0 XLON 27/10/2026 395 213.50 12:25:03 00083536302TRLO0 XLON 27/10/2026 3308 212.00 12:58:30 00083537339TRLO0 XLON 27/10/2026 69 211.50 13:36:44 00083538833TRLO0 XLON 27/10/2026 2390 211.50 13:46:10 00083539500TRLO0 XLON 27/10/2026 653 211.50 13:46:10 00083539499TRLO0 XLON 27/10/2026 3340 213.50 14:33:12 00083541501TRLO0 XLON 27/10/2026 3293 213.00 14:38:06 00083541811TRLO0 XLON 27/10/2026 3212 212.50 14:42:39 00083542038TRLO0 XLON 27/10/2026 3060 213.00 15:21:33 00083544548TRLO0 XLON 27/10/2026 353 212.50 15:30:33 00083545113TRLO0 XLON 27/10/2026 134 213.00 15:30:33 00083545114TRLO0 XLON 27/10/2026 4980 212.50 15:31:45 00083545213TRLO0 XLON 27/10/2026 688 212.50 15:46:17 00083545969TRLO0 XLON 27/10/2026 3008 213.50 15:56:46 00083546580TRLO0 XLON 27/10/2026 3039 213.50 15:56:46 00083546579TRLO0 XLON 27/10/2026 2982 213.50 15:58:21 00083546676TRLO0 XLON 27/10/2026 4037 215.00 16:22:25 00083548745TRLO0 XLON 28/10/2026 2957 208.50 08:34:02 00083551954TRLO0 XLON 28/10/2026 302 211.00 09:19:28 00083553526TRLO0 XLON 28/10/2026 3075 211.00 09:19:28 00083553525TRLO0 XLON 28/10/2026 25000 211.75 09:25:02 00083553745TRLO0 XLON 28/10/2026 3177 211.50 09:40:08 00083554518TRLO0 XLON 28/10/2026 2834 211.00 10:07:20 00083555452TRLO0 XLON 28/10/2026 3346 210.50 11:19:03 00083557356TRLO0 XLON 28/10/2026 3036 210.00 12:08:48 00083558050TRLO0 XLON 28/10/2026 1869 209.50 13:19:55 00083559418TRLO0 XLON 28/10/2026 199 209.50 13:19:55 00083559419TRLO0 XLON 28/10/2026 4 209.50 13:19:55 00083559425TRLO0 XLON 28/10/2026 547 209.50 13:19:57 00083559426TRLO0 XLON 28/10/2026 199 209.50 13:27:21 00083559748TRLO0 XLON 28/10/2026 2832 209.50 13:31:37 00083560190TRLO0 XLON 28/10/2026 2858 208.50 13:52:53 00083561585TRLO0 XLON 28/10/2026 3017 210.00 14:00:13 00083562066TRLO0 XLON 28/10/2026 2897 209.50 15:06:32 00083565065TRLO0 XLON 28/10/2026 2148 209.00 15:07:29 00083565087TRLO0 XLON 28/10/2026 749 209.00 15:07:29 00083565086TRLO0 XLON 28/10/2026 714 209.00 15:15:32 00083565450TRLO0 XLON 28/10/2026 124 209.50 15:20:26 00083565723TRLO0 XLON 28/10/2026 111 209.50 15:32:45 00083566053TRLO0 XLON 28/10/2026 3162 209.50 15:33:45 00083566075TRLO0 XLON 28/10/2026 107 209.50 15:33:45 00083566076TRLO0 XLON 28/10/2026 2917 209.00 15:47:39 00083566568TRLO0 XLON 28/10/2026 4034 209.00 15:47:39 00083566567TRLO0 XLON 28/10/2026 2806 208.00 16:00:32 00083566940TRLO0 XLON 28/10/2026 3026 208.00 16:00:32 00083566939TRLO0 XLON 28/10/2026 1739 207.00 16:15:24 00083567379TRLO0 XLON 28/10/2026 214 207.00 16:15:32 00083567400TRLO0 XLON 29/10/2026 1321 207.00 09:01:23 00083572279TRLO0 XLON 29/10/2026 1441 207.00 09:01:23 00083572280TRLO0 XLON 29/10/2026 2761 207.50 09:14:03 00083572814TRLO0 XLON 29/10/2026 3062 207.00 09:27:48 00083573375TRLO0 XLON 29/10/2026 2915 206.50 09:39:53 00083573984TRLO0 XLON 29/10/2026 365 206.00 09:44:35 00083574206TRLO0 XLON 29/10/2026 2633 206.00 10:34:12 00083576212TRLO0 XLON 29/10/2026 3033 206.50 10:40:14 00083576469TRLO0 XLON 29/10/2026 199 206.00 10:40:14 00083576478TRLO0 XLON 29/10/2026 3335 206.00 10:40:14 00083576477TRLO0 XLON 29/10/2026 84 206.00 10:48:35 00083577058TRLO0 XLON 29/10/2026 4406 206.00 10:48:35 00083577059TRLO0 XLON 29/10/2026 182 206.00 10:48:35 00083577072TRLO0 XLON 29/10/2026 3176 206.00 10:48:35 00083577071TRLO0 XLON 29/10/2026 427 206.00 11:10:48 00083578246TRLO0 XLON 29/10/2026 1968 206.00 11:10:48 00083578245TRLO0 XLON 29/10/2026 3168 206.00 11:41:11 00083579000TRLO0 XLON 29/10/2026 3330 205.00 11:43:58 00083579052TRLO0 XLON 29/10/2026 3136 205.50 12:45:06 00083580862TRLO0 XLON 29/10/2026 2051 206.00 13:25:49 00083581517TRLO0 XLON 29/10/2026 2850 206.00 13:25:49 00083581516TRLO0 XLON 29/10/2026 792 206.00 13:27:40 00083581566TRLO0 XLON 29/10/2026 2981 206.00 13:27:40 00083581565TRLO0 XLON 29/10/2026 2984 206.00 13:27:40 00083581567TRLO0 XLON 29/10/2026 5237 209.00 14:58:34 00083585754TRLO0 XLON 29/10/2026 2884 209.00 15:02:06 00083585922TRLO0 XLON 29/10/2026 3073 211.00 15:15:38 00083586371TRLO0 XLON 29/10/2026 3366 211.00 15:15:38 00083586372TRLO0 XLON 29/10/2026 2911 213.50 15:22:19 00083586673TRLO0 XLON 30/10/2026 3081 209.50 08:13:05 00083591671TRLO0 XLON 30/10/2026 1428 209.00 08:13:05 00083591672TRLO0 XLON 30/10/2026 22721 208.75 08:19:23 00083591984TRLO0 XLON 30/10/2026 551 210.50 09:27:04 00083595742TRLO0 XLON 30/10/2026 3410 210.50 09:27:04 00083595741TRLO0 XLON 30/10/2026 3241 209.50 09:36:09 00083596410TRLO0 XLON 30/10/2026 2997 209.00 11:09:23 00083601212TRLO0 XLON 30/10/2026 336 207.50 11:27:37 00083602080TRLO0 XLON 30/10/2026 2789 207.50 11:43:04 00083603093TRLO0 XLON 30/10/2026 3086 208.50 12:15:38 00083604505TRLO0 XLON 30/10/2026 2963 209.50 12:44:41 00083605816TRLO0 XLON 30/10/2026 2788 210.00 13:09:01 00083606513TRLO0 XLON 30/10/2026 2797 210.50 13:33:32 00083607507TRLO0 XLON 30/10/2026 190 210.50 13:46:38 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- ENDS -
Enquiries:
Funding Circle:
Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol
Media Relations press@fundingcircle.com
Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse
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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 Sequence No.: 448293 EQS News ID: 2426530 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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November 02, 2026 06:09 ET (11:09 GMT)