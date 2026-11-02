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WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Frankfurt
02.11.26 | 09:55
2,360 Euro
-3,28 % -0,080
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,4002,60015:08
Dow Jones News
02.11.2026 12:45 Uhr
278 Leser
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(1)

Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
02-Nov-2026 / 11:08 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

2 November 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Deutsche Bank AG 
("DB") as part of its buy-back announced on 21 September 2026 in the period 26 October 2026 to 30 October 2026 

Aggregate information: 
 
Date      Venue 
 
            Aggregated   Volume-weighted average price   Lowest price per   Highest price per 
             volume     (pence per share)         share (p)       share (p) 

26 October   LSE    80,000     211.7044p             210.00p        213.00p 
2026 
 
 
27 October   LSE    80,000     213.7573p             211.50p        215.00p 
2026 
 
 
28 October   LSE    80,000     210.1696p             207.00p        211.75p 
2026 
 
 
29 October   LSE    70,071     207.2335p             205.00p        213.50p 
2026 
 
 
30 October   LSE    90,000     209.4859p             207.50p        211.00p 
2026

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 12,218,497 of its Ordinary Shares in treasury and has 292,523,079 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 292,523,079 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by DB as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date      Volume    Price (GBp)   Transaction Time   Transaction reference number  Exchange venue 
 
26/10/2026   2995     212.00       08:15:30       00083499246TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   2920     210.50       08:27:31       00083499915TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   604     213.00       09:41:35       00083502772TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   1048     213.00       09:52:21       00083503308TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   3122     213.00       10:21:27       00083504263TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   3401     213.00       10:21:27       00083504262TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   1047     213.00       10:21:27       00083504261TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   352     213.00       10:21:27       00083504260TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   2166     212.50       10:22:11       00083504289TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   1799     212.50       10:22:11       00083504290TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   931     212.00       10:36:43       00083504826TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   2200     212.00       10:36:43       00083504825TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   2887     213.00       11:57:30       00083507105TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   19      212.50       13:04:55       00083509496TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   3090     212.50       13:04:55       00083509495TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   810     212.50       13:04:55       00083509494TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   2177     212.50       13:04:55       00083509493TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   3102     212.00       13:29:53       00083510685TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   2436     211.50       13:30:23       00083510737TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   642     211.50       13:30:23       00083510736TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   1821     210.00       13:41:09       00083511581TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   3175     211.00       13:54:18       00083512565TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   3200     211.00       14:25:14       00083514929TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   3250     211.00       14:52:14       00083516416TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   1215     211.00       15:07:14       00083517237TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   2200     211.00       15:07:14       00083517236TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   3294     211.00       15:23:14       00083518027TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   1776     210.50       15:24:56       00083518095TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   1254     210.50       15:24:56       00083518096TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   2839     211.50       15:38:14       00083518714TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   2741     211.50       15:50:14       00083519917TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   357     211.00       15:55:28       00083520194TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   168     211.00       15:55:28       00083520195TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   2850     211.00       16:00:36       00083520385TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   2216     211.00       16:00:36       00083520384TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   4635     211.50       16:04:57       00083520562TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   4127     212.00       16:20:00       00083521639TRLO0        XLON 
 
26/10/2026   1134     212.00       16:22:00       00083521751TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   3140     215.00       09:08:28       00083527202TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   700     214.00       09:08:28       00083527203TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   2938     214.00       09:08:32       00083527212TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   2181     214.00       09:08:32       00083527211TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   38      215.00       09:09:31       00083527265TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   3897     215.00       09:09:31       00083527266TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   2946     215.00       09:12:40       00083527529TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   236     214.50       09:15:08       00083527629TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   456     215.00       09:36:09       00083528724TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   2981     215.00       09:37:29       00083528834TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   2534     215.00       09:37:29       00083528833TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   3203     214.50       10:05:17       00083530599TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   3172     214.50       10:09:50       00083530879TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   2816     213.50       10:53:03       00083533946TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   342     213.00       11:39:14       00083535338TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   3153     214.50       12:10:01       00083535851TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   2340     214.00       12:10:01       00083535853TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   1059     214.00       12:10:01       00083535852TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   2927     213.50       12:11:33       00083535887TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   395     213.50       12:25:03       00083536302TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   3308     212.00       12:58:30       00083537339TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   69      211.50       13:36:44       00083538833TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   2390     211.50       13:46:10       00083539500TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   653     211.50       13:46:10       00083539499TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   3340     213.50       14:33:12       00083541501TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   3293     213.00       14:38:06       00083541811TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   3212     212.50       14:42:39       00083542038TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   3060     213.00       15:21:33       00083544548TRLO0        XLON
27/10/2026   353     212.50       15:30:33       00083545113TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   134     213.00       15:30:33       00083545114TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   4980     212.50       15:31:45       00083545213TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   688     212.50       15:46:17       00083545969TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   3008     213.50       15:56:46       00083546580TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   3039     213.50       15:56:46       00083546579TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   2982     213.50       15:58:21       00083546676TRLO0        XLON 
 
27/10/2026   4037     215.00       16:22:25       00083548745TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   2957     208.50       08:34:02       00083551954TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   302     211.00       09:19:28       00083553526TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   3075     211.00       09:19:28       00083553525TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   25000    211.75       09:25:02       00083553745TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   3177     211.50       09:40:08       00083554518TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   2834     211.00       10:07:20       00083555452TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   3346     210.50       11:19:03       00083557356TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   3036     210.00       12:08:48       00083558050TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   1869     209.50       13:19:55       00083559418TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   199     209.50       13:19:55       00083559419TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   4      209.50       13:19:55       00083559425TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   547     209.50       13:19:57       00083559426TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   199     209.50       13:27:21       00083559748TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   2832     209.50       13:31:37       00083560190TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   2858     208.50       13:52:53       00083561585TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   3017     210.00       14:00:13       00083562066TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   2897     209.50       15:06:32       00083565065TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   2148     209.00       15:07:29       00083565087TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   749     209.00       15:07:29       00083565086TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   714     209.00       15:15:32       00083565450TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   124     209.50       15:20:26       00083565723TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   111     209.50       15:32:45       00083566053TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   3162     209.50       15:33:45       00083566075TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   107     209.50       15:33:45       00083566076TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   2917     209.00       15:47:39       00083566568TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   4034     209.00       15:47:39       00083566567TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   2806     208.00       16:00:32       00083566940TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   3026     208.00       16:00:32       00083566939TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   1739     207.00       16:15:24       00083567379TRLO0        XLON 
 
28/10/2026   214     207.00       16:15:32       00083567400TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   1321     207.00       09:01:23       00083572279TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   1441     207.00       09:01:23       00083572280TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   2761     207.50       09:14:03       00083572814TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   3062     207.00       09:27:48       00083573375TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   2915     206.50       09:39:53       00083573984TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   365     206.00       09:44:35       00083574206TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   2633     206.00       10:34:12       00083576212TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   3033     206.50       10:40:14       00083576469TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   199     206.00       10:40:14       00083576478TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   3335     206.00       10:40:14       00083576477TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   84      206.00       10:48:35       00083577058TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   4406     206.00       10:48:35       00083577059TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   182     206.00       10:48:35       00083577072TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   3176     206.00       10:48:35       00083577071TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   427     206.00       11:10:48       00083578246TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   1968     206.00       11:10:48       00083578245TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   3168     206.00       11:41:11       00083579000TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   3330     205.00       11:43:58       00083579052TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   3136     205.50       12:45:06       00083580862TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   2051     206.00       13:25:49       00083581517TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   2850     206.00       13:25:49       00083581516TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   792     206.00       13:27:40       00083581566TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   2981     206.00       13:27:40       00083581565TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   2984     206.00       13:27:40       00083581567TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   5237     209.00       14:58:34       00083585754TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   2884     209.00       15:02:06       00083585922TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   3073     211.00       15:15:38       00083586371TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   3366     211.00       15:15:38       00083586372TRLO0        XLON 
 
29/10/2026   2911     213.50       15:22:19       00083586673TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   3081     209.50       08:13:05       00083591671TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   1428     209.00       08:13:05       00083591672TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   22721    208.75       08:19:23       00083591984TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   551     210.50       09:27:04       00083595742TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   3410     210.50       09:27:04       00083595741TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   3241     209.50       09:36:09       00083596410TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   2997     209.00       11:09:23       00083601212TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   336     207.50       11:27:37       00083602080TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   2789     207.50       11:43:04       00083603093TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   3086     208.50       12:15:38       00083604505TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   2963     209.50       12:44:41       00083605816TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   2788     210.00       13:09:01       00083606513TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   2797     210.50       13:33:32       00083607507TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   190     210.50       13:46:38       00083608596TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   2553     210.50       13:46:38       00083608595TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   2743     210.00       13:48:25       00083608793TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   3073     209.50       14:10:17       00083610193TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   704     209.00       14:20:35       00083610895TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   2944     209.00       14:22:03       00083610958TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   3393     210.50       14:51:04       00083612605TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   3127     211.00       14:51:04       00083612604TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   2873     210.50       15:17:32       00083613819TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   759     210.50       15:17:51       00083613831TRLO0        XLON
30/10/2026   817     210.50       15:17:54       00083613834TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   265     210.50       15:17:54       00083613833TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   3170     210.00       15:40:07       00083614845TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   3280     210.00       15:40:07       00083614844TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   2932     210.00       16:00:07       00083615621TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   2834     209.50       16:02:33       00083615679TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   517     209.00       16:05:12       00083615876TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   704     209.00       16:09:49       00083616096TRLO0        XLON 
 
30/10/2026   934     209.50       16:17:11       00083616361TRLO0        XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ISIN:     GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:     FCH 
LEI Code:   2138003EK6UAINBBUS19 
Sequence No.: 448293 
EQS News ID:  2426530 
  
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(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 06:09 ET (11:09 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.