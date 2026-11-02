Sigenergy bringt einen kompakten Batteriespeicher auf den Markt, der sowohl für Gewerbe- und Industriekunden als auch das Kraftwerkssegment gedacht ist. Vor allem die geringere Fläche hebt das Unternehmen beim "SigenCube" hervor. So verfüge der Batteriespeicher über eine Energiedichte von mehr als 220 Kilowattstunden pro Quadratmeter hervor. Damit würden für due Aufstellung eines 4-Megawattstunden-Speichers nur 54,5 Quadratmeter Fläche benötigt. Bei herkömmlichen Batterielösungen seien es mehr als 80 Quadratmeter, woraus sich eine Platzersparnis um rund 30 Prozent ergibt. "Die Installation großer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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