EQS-News: Vectron Systems AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Münster, 02. November 2026 - Die Vectron Systems AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt: Der Gründer und langjährige Vorstand Thomas Stümmler ist mit Wirkung zum Ablauf des 31. Oktober 2026 einvernehmlich aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden. Die Gesellschaft dankt Herrn Stümmler für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit.
Bereits zum 22. September 2026 hatte der Aufsichtsrat den bisherigen Director Sales Sascha Lewandowski sowie den bisherigen Director Finance Stefan Brunn zu neuen Vorstandsmitgliedern bestellt.
Kontakt:
Vectron Systems AG
Tobias Meister
Willy-Brandt-Weg 41
48155 Münster, Germany
phone +49 (0) 2983 908121
mobile +49 (0) 170 2939080
fax +49 (0)251 2856-560
tobias.meister@vectron.de
02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vectron Systems AG
|Willy-Brandt-Weg 41
|48155 Münster
|Deutschland
|Telefon:
|0251/ 28 56 - 0
|Fax:
|0251/ 28 56 - 564
|E-Mail:
|info@vectron.de
|Internet:
|www.vectron.de
|ISIN:
|DE000A0KEXC7
|WKN:
|A0KEXC
|Börsen:
|Freiverkehr in Hamburg
|LEI Code:
|529900FM8YZZ3AQ4S269
|EQS News ID:
|2426588
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2426588 02.11.2026 CET/CEST