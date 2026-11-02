Aus 10.000 Euro wurden innerhalb von fünf Jahren rund 18.780 Euro. Ein gutes Ergebnis - bis man den Vergleich danebenlegt: Ein Technologie-ETF machte im selben Zeitraum etwa 26.220 Euro daraus. Besonders bemerkenswert: Über drei Jahre lag der aktive Fonds deutlich vorn. Die Rangfolge kippt mit dem Betrachtungszeitraum. Das Beispiel zeigt, warum die jüngste Rendite allein für die Fondsauswahl wenig taugt. Die Kauf- und Sparplandaten von SMARTBROKER+ für das dritte Quartal 2026 liefern dazu ein aufschlussreiches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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