Die Infineon-Aktie hat in den vergangenen Wochen massive Korrekturen verzeichnet und notiert aktuell über -40% unter den einstigen Höchstständen, die im Bereich 90 € lagen. Sollten Anleger das gesunkene Bewertungsniveau zum Einstieg nutzen oder kann es für den größten deutschen Halbleiterkonzern noch weiter nach unten gehen? Intel-Crash schürt neue KI-Sorgen Der jüngste Ausverkauf bei Halbleiterwerten hat Infineon empfindlich getroffen. Auslöser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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