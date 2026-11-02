Die Wechselrichter vom Typ Plenticore G3 von Kostal lassen sich nun auch mit Batteriespeichern der Serie Energy Tower von M-Tec kombinieren. Kostal erweitert damit seine Kompatibilitätsliste. Kostal erweitert die Auswahl kompatibler Batteriespeicher für die Plenticore G3 Wechselrichter. Mit dem M-Tec Energy Tower stehe dafür eine weitere modular aufgebaute Hochvoltbatterie zur Verfügung, teilte das Unternehmen mit. Diese lasse sich für unterschiedliche Anforderungen im privaten und gewerblichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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