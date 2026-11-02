Als das Technologie-Urgestein am 29. Oktober seine Zahlen zum 3. Quartal 2026 veröffentlichte, gingen Schockwellen durch den gesamten Sektor. Die Intel-Aktie selbst wurde regelrecht zerrissen. Mittlerweile hat sich der Staub gelegt. Der Intel-Kurs scheint sich stabilisiert zu haben. Damit rückt nun unweigerlich die Frage in den Fokus, ob das vermeintlich günstige Kursniveau eine Einstiegsgelegenheit darstellt.Intel mit robusten Q3-Daten, aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de