Für Apple steht am 2. November 2026 ein wichtiger Börsentag bevor. Der Technologiekonzern veröffentlicht seine Quartalszahlen, während steigende Produktionskosten und Unsicherheiten beim iPhone 18 die Erwartungen belasten. Nach dem kräftigen Kursanstieg der Apple-Aktie könnte vor allem der Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft für Bewegung sorgen.Milliardenumsatz erhöht die Erwartungen Apple steht vor einer anspruchsvollen Bewährungsprobe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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