ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen von 24,50 auf 22,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das schwächelnde Geschäft auf dem Heimatmarkt Spanien habe zu leichten Abwärtskorrekturen seiner Schätzungen für das Ergebnis je Aktie in den Jahren 2027 und 2028 geführt, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 12:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0113211835
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 12:29 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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