Vancouver, BC / 2. November 2026 / IRW-Press / Uranium One Mining Corp. ("Uranium One" oder das "Unternehmen") (UUU: CSE | UUUFF: OTCID | SL51: Frankfurt) freut sich, bekannt zu geben, dass sein erstes Explorationsprogramm auf dem ca. 90.000 Hektar umfassenden Uranprojekt Yuty Prometeo-San Jose (das "Uranprojekt Yuty") des Unternehmens im Paraná-Becken im Südosten von Paraguay inzwischen angelaufen ist.

Abbildung 1: Geologisches Feldpersonal untersucht bei vorbereitenden Feldarbeiten ein frei liegendes lateritisches Bodenprofil in dem 90.000 Hektar großen Uranprojekt Yuty Prometeo-San Jose in Paraguay.

Das Unternehmen erhielt vom paraguayischen Vice Ministry of Mining and Energy ("VMME") seine Prospektionsgenehmigung; dies stellt einen bedeutenden regulatorischen Meilenstein für das Fortschreiten der Explorationsaktivitäten in dem ca. 90.000 Hektar großen Uranprojekt Yuty Prometeo-San Jose ("Uranprojekt Yuty") dar, das im Paraná-Becken in Paraguay gelegen ist.

Nach Erhalt der Genehmigung begann Uranium One mit seinem ersten Explorationsprogramm, das sich auf die Überprüfung historischer Explorationsdaten, die Bewertung bereits identifizierter geochemischer Urananomalien und die Evaluierung aussichtsreicher Gebiete konzentriert, um die Identifizierung und Priorisierung zukünftiger Bohrziele zu unterstützen.

Das Explorationsprogramm ist auf die geologische Erkundung prioritärer Gebiete, die Beurteilung von Zufahrtsstraßen und der Feldlogistik sowie die Überprüfung der Standorte und des aktuellen Zustands der historischen Explorationsbohrungen ausgelegt, die Anschutz Co. zuzuschreiben sind. Besonderes Augenmerk gilt dabei solchen Gebieten, für die in historischen Aufzeichnungen geochemische Urananomalien erfasst sind.

David Greenway, Chief Executive Officer von Uranium One Mining, merkte dazu wie folgt an: "Der Erhalt der Prospektionsgenehmigung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Uranium One dar und ebnet den Weg für unser erstes Explorationsprogramm, das inzwischen in unserem ca. 90.000 Hektar umfassenden Uranprojekt Yuty Prometeo-San Jose in Paraguay angelaufen ist. Wir sind aufgrund der historischen Explorationsdaten, der bereits identifizierten geochemischen Urananomalien und der strategischen Lage des Projekts im Paraná-Becken zuversichtlich. Besonders hervorzuheben ist die unmittelbare Nähe der Prometeo-Konzession zum Projekt Yuty von Uranium Energy Corp., in dem eine etablierte Uranressource lagert. Obwohl Mineralisierungen in angrenzenden Konzessionsgebieten nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung in unserem Konzessionsgebiet schließen lassen, bietet dieser regionale geologische Kontext eine wichtige Grundlage für unsere Explorationsstrategie.

"Angesichts des wachsenden weltweiten Interesses an einer sicheren und zuverlässigen Versorgung mit Kernbrennstoff halten wir den aktuellen Zeitpunkt für ideal, um unsere Uranprojekte in Paraguay voranzubringen. Unsere unmittelbare Priorität ist es, historische Explorationsergebnisse zu verifizieren, radiometrische Feldmessungen durchzuführen, vielversprechende uranhaltige geologische Umgebungen zu evaluieren und prioritäre Gebiete systematisch für zukünftige Bohrungen vorzubereiten. Wir freuen uns darauf, auf den historischen Arbeiten aufzubauen und das Explorationspotenzial dieses umfangreichen Projekts zu erschließen", ergänzte Greenway.

Zu den Feldarbeiten gehören zudem radiometrische Messungen, eine fotografische Dokumentation, GPS-Georeferenzierung, Inspektionen zugänglicher Steinbrüche und natürlicher Ausbisse und die Entnahme von bis zu 100 repräsentativen Gesteins- oder Bodenproben, um die geologische Interpretation und die weitere Explorationsplanung zu unterstützen.

Das erste Explorationsprogramm umfasst voraussichtlich folgende wichtige Aktivitäten:

Blockerkundung und Zugangsbewertung: Durchführung einer Felderkundung in prioritären Explorationsblöcken, um Zugangspunkte zu identifizieren, die Geländebedingungen zu beurteilen und die logistischen Anforderungen für nachfolgende Explorationsaktivitäten festzulegen.

Überprüfung historischer Bohrlöcher: Lokalisierung und Inspektion der historischen Explorationsbohrlöcher von Anschutz Co., Dokumentation ihrer geografischen Lage, ihres aktuellen Zustands und der umgebenden geologischen Merkmale durch Feldbeobachtungen, Fotos und GPS-Koordinaten.

Radiometrische Feldmessungen: Durchführung radiometrischer Feldmessungen mithilfe eines tragbaren Szintillometers zur Erfassung der natürlichen Gammastrahlung von Gesteinen, Böden und freiliegenden Ausbissen, insbesondere in Gebieten mit historischen geochemischen Urananomalien.

Inspektion von Steinbrüchen und Ausbissen: Identifizierung und Untersuchung zugänglicher aktiver und stillgelegter Steinbrüche, natürlicher Ausbisse und anderer freiliegender geologischer Formationen, die Möglichkeiten zur Beobachtung von frischerem oder besser erhaltenem Muttergestein und zur Beurteilung geologischer Merkmale mit Relevanz für die Uranexploration bieten.

Geologische Probenahme und Dokumentation: Entnahme von bis zu 100 repräsentativen Gesteins- oder Bodenproben in ausgewählten Prioritätsgebieten, unterstützt durch geologische Beobachtungen, fotografische Aufzeichnungen und GPS-Georeferenzierung, um die Bewertung von Urananomalien zu unterstützen und zukünftige Explorationsziele zu präzisieren.

Die Prometeo-Konzession grenzt unmittelbar an das Projekt Yuty von Uranium Energy Corp. ("UEC") an, sodass sich Uranium One in einem etablierten Uranexplorationsgebiet im Südosten Paraguays positioniert. Allerdings lässt eine Mineralisierung in angrenzenden oder in der Nähe liegenden Konzessionsgebieten nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen.

Zusammenarbeit zwischen den USA und Paraguay und Investitionen im Uransektor

Am 21. Oktober 2026 kündigte das US-Außenministerium Initiativen zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den USA und Paraguay an, unter anderem die Aufnahme von Verhandlungen über eine Kooperationsvereinbarung über die friedliche Nutzung von Kernenergie. Das Ministerium teilte zudem mit, dass Uranium Energy Corp. (UEC) eine Investition in Höhe von 12 Millionen USD zur Erschließung einer seiner Uran-Konzessionen in Paraguay angekündigt hat. Um welche Konzession es sich dabei handelt, wurde in der Mitteilung des Ministeriums nicht genannt.[1]

Das Unternehmen sieht in diesen Entwicklungen ein Zeichen für das wachsende internationale Interesse am Uransektor von Paraguay und für das Potenzial einer erweiterten zivilen nuklearen Zusammenarbeit. Eine nukleare Kooperationsvereinbarung unterliegt noch dem Vorbehalt der Aushandlung und des Inkrafttretens. Die von UEC angekündigte Investition bezieht sich auf seine eigene Konzession und steht in keinem Zusammenhang mit Uranium One oder dessen Uranprojekt Yuty Prometeo-San Jose.

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es vom paraguayischen Vice Ministry of Mining and Energy ("VMME") eine Prospektionsgenehmigung erhalten hat; dies stellt einen entscheidenden Schritt zur Aufnahme der genehmigten Uranexploration im gesamten Projektgebiet.

Abbildung 2: Projektkarte der Yuty-Prometeo-Konzessionen mit Kennzeichnung des regionalen Straßenzugangs, der Grenzen der San-José- und Prometeo-Konzessionen von Uranium One und der angrenzenden Projekte Yuty und Coronel Oviedo von Uranium Energy Corp. (UEC).

Anmerkungen:

Die Konzessionsblöcke von Uranium One sind entsprechend gekennzeichnet und mit schwarz-orangefarbenen Linien umrandet. Radiometrische Anomalien: Eine zunehmende Intensität wird in Gelb-Rosa-Rot-Violett-Blau dargestellt.

Über das Projekt Yuty Prometeo

Die vier Konzessionen von Uranium One, darunter drei Konzessionen von San Jose und eine Konzession von Yuty Uno, umfassen zusammen eine Fläche von ca. 90.000 Hektar (222.395 Acre) im produktiven Paraná-Becken, einer der vielversprechendsten Uranregionen Südamerikas. Das Projektgebiet grenzt an die etablierte Lagerstätte Yuty von Uranium Energy Corp. ("UEC") an, die über eine angedeutete Ressource von 8,96 Millionen Pfund U3O8 verfügt.[2]

Yuty Prometeo umfasst vier (4) Konzessionen - drei (3) San-Jose-Konzessionen und eine (1) Prometeo-Konzession -, die sich über eine Gesamtfläche von ca. 90.000 Hektar (222.395 Acre) innerhalb des uranreichen Paraná-Beckens im Südosten von Paraguay erstrecken.

Die Prometeo-Konzession umfasst etwa 27.666 Hektar (68.368 Acre) und grenzt unmittelbar an das Projekt Yuty von UEC an. Aus historischen Daten geht hervor, dass auf dem Konzessionsgebiet Prometeo 27 Bohrlöcher mit einer durchschnittlichen Tiefe von 165 Metern gebohrt wurden. Spektrale Gammastrahlungsmessungen in diesen Bohrlöchern deuteten in sieben der Bohrlöcher, die eine durchschnittliche Tiefe von 175 m aufwiesen, auf das Vorhandensein von Uran hin. In sechs dieser sieben Bohrlöcher wurden anomale Uranwerte von 0,01-0,02 % U3O8 festgestellt; das siebte Bohrloch wies über seine gesamte Länge von 107 Metern stark mineralisiertes Gestein mit 0,05 % bis 0,10 % U3O8 auf.2

Daten aus früheren Arbeiten von Anschutz Corporation deuten darauf hin, dass der Prometeo-Block entlang des geologischen Trends des angrenzenden Transandes-Blocks von UEC liegt.3

Die San-Jose-Konzessionen umfassen eine Fläche von ca. 62.210 Hektar (153.754 Acre), verteilt auf drei zusammenhängende Konzessionen, die entlang der Kontaktzone zwischen dem Oberen Perm und dem Karbon liegen, etwa 100 km nordwestlich des Projekts Yuty und 40 km westlich des Projekts Coronel Oviedo von UEC. Eine fahrzeuggestützte radiometrische Untersuchung, die über ein Gebiet von 40 km x 10 km durchgeführt wurde, definierte signifikante Urananomalien innerhalb dieser Konzessionsgebiete. Insgesamt stellen diese Konzessionen ein strategisch positioniertes und äußerst aussichtsreiches Uranexplorationsprojekt in einem der vielversprechendsten Uranreviere Südamerikas dar.

Die in dieser Mitteilung genannten Bohrergebnisse sind historischer Natur. Uranium One hat die Arbeiten, die zur unabhängigen Verifizierung dieser Ergebnisse in Übereinstimmung mit dem NI 43-101 erforderlich sind, noch nicht abgeschlossen; daher sollten diese Daten nicht als verlässlich angesehen werden. Das Unternehmen plant, Bestätigungsbohrungen durchzuführen, um die historischen Informationen zu verifizieren.

Über das ISR-Projekt Yuty von UEC

Das angrenzende ISR-Projekt Yuty von UEC im Südosten von Paraguay umfasst eine Fläche von etwa 117.359 Hektar (290.000 Acre), auf der eine angedeutete Ressource von 8,962 Millionen Pfund U3O8 (9.074.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,049 % U3O8) und eine vermutete Ressource von 2,203 Millionen Pfund U3O8 (2.733.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,040 % U3O8) lagern; dies geht aus dem technischen Bericht von UEC vom 1. Juli 2022 mit dem Titel "Erste Bewertung des Uranprojekts Yuty, Bericht gemäß US SEC Subpart 1300, Regulation S-K, Paraguay SA" hervor. Das Projekt Yuty von UEC gilt als geeignet für die kostengünstige und umweltschonendere In-Situ-Gewinnung (In-Situ Recovery, ISR), die UEC bereits in seinen Betrieben in Texas einsetzt.[3]

UEC erwarb durch die Übernahme von CUE Resources Ltd. am 30. März 2012 eine ungeteilte Beteiligung von 100 % am Projekt Yuty.

Die Geschäftsleitung weist vorsorglich darauf hin, dass die bisherigen Ergebnisse oder Entdeckungen in nahe gelegenen Konzessionsgebieten nicht zwangsläufig auf das Vorhandensein einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

Über Paraguay

Die Republik Paraguay ist eine aufstrebende Bergbau-Jurisdiktion im Herzen Südamerikas und grenzt an Brasilien, Argentinien und Bolivien an. Paraguay ist für seine politische Stabilität, ein geringes Länderrisiko und ein investorenfreundliches regulatorisches Umfeld bekannt und bietet einen unterstützenden Rahmen für die Exploration und Erschließung von Mineralien. Das Land verfügt über eine demokratische Regierung, einen starken rechtlichen Schutz für ausländische Investitionen und ein wachsendes Interesse daran, sein ungenutztes mineralisches Potenzial, insbesondere in Bezug auf Uran, Seltenen Erden und Basismetalle, zu erschließen. Mit einer großen Landfläche, einer relativ geringen Bevölkerungsdichte und einer sich verbessernden Infrastruktur wird Paraguay zunehmend als geopolitisch stabiler und strategisch attraktiver Standort für Bergbauunternehmen erkannt, die nach langfristigen Wachstumsmöglichkeiten suchen.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lawrence Segerstrom, einem beratenden Geologen und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), geprüft und genehmigt.

Die qualifizierte Person hat den technischen Inhalt, einschließlich der Abbildungen, Zusammenfassungen der historischen Daten und Informationen zu angrenzenden Konzessionsgebieten, geprüft und bestätigt, dass die Daten an den jeweiligen Stellen korrekt zusammengefasst wurden.

Über Uranium One Mining Corp.

Uranium One Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Uranprojekten sowie ausgewählter Batteriemetallprojekte konzentriert. Das Unternehmen treibt ein diversifiziertes Portfolio von Projekten mit hohem Potenzial in Kanada, Paraguay und Argentinien voran, wobei der strategische Fokus auf Projekten liegt, die von der steigenden weltweiten Nachfrage nach Kernenergie und sicheren Energielieferketten profitieren können.

Zu den Projekten des Unternehmens zählen das Uranprojekt Quark, das Uranprojekt Yuty Prometeo und das Uranprojekt Nucleon, die jeweils ein signifikantes Explorationspotenzial sowie ein Potenzial für die Erweiterung der Ressourcen bieten.

Uranium One Mining Corp. verpflichtet sich zu verantwortungsvollen Explorationspraktiken, disziplinierter Kapitalallokation und der Schaffung von langfristigem Shareholder Value durch die systematische Weiterentwicklung seines Projektportfolios.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Im Namen des Board of Directors

"David Greenway"

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Uranium One Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@uraniumone.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen durch Begriffe wie "geht davon aus", "glaubt", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "schätzt", "kann", "wird", "könnte", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich des Beginns, der Fortsetzung, des Zeitplans, des Umfangs und des voraussichtlichen Abschlusses des ersten Explorationsprogramms des Unternehmens auf seinem rund 90.000 Hektar großen Uranprojekt "Yuty Prometeo-San Jose" in Paraguay; der erwarteten Vorteile der vom paraguayischen Vice Ministry of Mining and Energy ("VMME") erteilten Prospektionsgenehmigung; der Fähigkeit des Unternehmens, geplante Explorationsaktivitäten in Übereinstimmung mit den geltenden behördlichen Anforderungen durchzuführen; geologischer Erkundungen und Zugangsbewertungen; der Identifizierung, Lokalisierung und Verifizierung historischer Explorationsbohrlöcher, die der Anschutz Co. zugeschrieben werden; der Interpretation und Zuverlässigkeit historischer geologischer, geochemischer und Explorationsdaten; der Bewertung zuvor identifizierter geochemischer Urananomalien; geplanter radiometrischer Feldmessungen unter Verwendung eines tragbaren Szintillometers; geologischer Kartierung, fotografischer Dokumentation und GPS-Georeferenzierung; der Begutachtung zugänglicher Steinbrüche und natürlicher Ausbisse; der geplanten Entnahme und Analyse von bis zu 100 repräsentativen Gesteins- oder Bodenproben; der Identifizierung und Priorisierung vielversprechender Uran-Explorationsziele; des Potenzials für zukünftige Bohrprogramme; sowie der Pläne des Unternehmens zur Bewertung und Weiterentwicklung des Uranprojekts Yuty.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den wesentlichen Annahmen, die diesen Informationen zugrunde liegen, gehören unter anderem die fortdauernde Gültigkeit und Anwendbarkeit der Prospektionsgenehmigung; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Genehmigungen, Zulassungen, Bewilligungen und Grundstückszugangsrechte zu erhalten und aufrechtzuerhalten, die für Explorationsaktivitäten erforderlich sind; die Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel zur Durchführung des geplanten Explorationsprogramms; die Verfügbarkeit von qualifiziertem geologischem Personal, Auftragnehmern, Ausrüstung und technischen Dienstleistungen; die Genauigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit historischer Explorationsaufzeichnungen und geologischer Informationen; die Zugänglichkeit vorrangiger Explorationsgebiete und historischer Bohrstandorte; günstige Wetter-, Logistik- und Betriebsbedingungen; die Fähigkeit, geologische Proben zu entnehmen und zu analysieren; sowie das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen, die die Explorationspläne oder -aktivitäten des Unternehmens in Paraguay beeinträchtigen könnten.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung; Unsicherheiten hinsichtlich der Genauigkeit und Interpretation historischer geologischer, geochemischer und radiometrischer Daten; die Möglichkeit, dass historische Urananomalien nicht verifiziert werden können oder dass im Rahmen von Explorationsaktivitäten keine wirtschaftlich bedeutende Uranmineralisierung identifiziert wird; die Möglichkeit, dass Explorationsergebnisse die Identifizierung vielversprechender Bohrziele nicht stützen; Verzögerungen, Einschränkungen oder Änderungen, die Genehmigungen, behördliche Zulassungen oder den Zugang zu Grundstücken betreffen; Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken; operative und logistische Herausforderungen im Zusammenhang mit Explorationsaktivitäten in Paraguay; die Verfügbarkeit und die Kosten von Finanzmitteln, Personal, Auftragnehmern und Ausrüstung; Schwankungen der Uranpreise, Wechselkurse und allgemeinen Marktbedingungen; Änderungen der geltenden Bergbau-, Umwelt- und sonstigen Gesetze und Vorschriften in Paraguay oder Kanada; politische, wirtschaftliche und regulatorische Risiken im Zusammenhang mit der internationalen Mineralexploration; sowie weitere Risikofaktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Historische Explorationsergebnisse, regionale Urananomalien und Mineralisierungen, die auf angrenzenden oder nahegelegenen Konzessionsgebieten identifiziert wurden, einschließlich des Yuty-Projekts der Uranium Energy Corp., sind nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

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#_ednref1 Quelle: US-Außenministerium: "Zusammenarbeit zwischen den USA und Paraguay zur Förderung von Wohlstand und Sicherheit", 21. Oktober 2026: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/10/u-s-paraguay-cooperation-to-advance-prosperity-and-security

#_ednref2 Quelle: Unveröffentlichter Bericht - Daten aus Bohrlöchern, die von Anschutz Co. im Prometeo-Block gebohrt wurden https://www.uraniumenergy.com/news/releases/index.php?content_id=910

#_ednref3 Quelle: URANPROJEKT YUTY, ERSTE BEWERTUNG, Bericht gemäß US SEC Subpart 1300, Regulation S-K Report, PARAGUAY, SA https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1334933/000143774922017351/ex_396105.htm

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