Vancouver, BC / 13. November 2026 / IRW-Press / Uranium One Mining Corp. ("Uranium One" oder das "Unternehmen") (UUU: CSE | UUUFF: OTCID | SL51: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Derrick Strickland, einen beratenden Geologen und eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), beauftragt hat, einen technischen Bericht für Foghorn, ein vor Kurzem vom Unternehmen übernommenes Projekt für kritische Minerale ("Foghorn" oder das "Projekt") unweit von Birch Island im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, zu erstellen.

Die Beauftragung ist ein weiterer Schritt in Richtung der Bewertung der historischen Exploration des Projekts und der Ausarbeitung von Empfehlungen für weitere Arbeiten. Foghorn bietet die Gelegenheit, ein Mineralsystem mit mehreren Rohstoffen, das nachweislich über Potenzial für Fluorit, Seltenerdmetalle ("REEs"), Coelestin und Thorium sowie eine historische Uranmineralisierung verfügt, weiterzuentwickeln.

David Greenway, President des Unternehmens, sagt dazu: "Bei Foghorn besteht eine einmalige Möglichkeit, auf jahrzehntelangen Explorationsarbeiten aufzubauen und das umfassendere Potenzial dieses hydrothermalen Systems für kritische Minerale zu bewerten. Die weitverbreitete Fluoritmineralisierung schafft zusammen mit den in der Vergangenheit gemeldeten Vorkommen von Seltenerdmetallen und Coelestin eine solide Grundlage für die Exploration mittels moderner Verfahren. Die gemeldeten historischen Explorationsaktivitäten umfassen mehr als 368 Bohrlöcher und rund 17.280 Meter an Bohrungen, die von vorherigen namhaften Betreibern wie etwa Denison Mines und Placer Dome absolviert wurden, und haben zum Aufbau einer beträchtlichen geologischen Datenbank beigetragen. Durch die Zusammenführung dieser historischen Informationen mit modernen Explorationstechniken wollen wir vorrangige Zielgebiete genauer abgrenzen und das Mineralpotenzial bewerten, das von früheren Programmen möglicherweise nicht vollständig ermittelt wurde."

Über das Projekt Foghorn für kritische Minerale

Das Projekt Foghorn für kritische Minerale beherbergt ein in der Vergangenheit ermitteltes vulkanogenes hydrothermales System, das sich in alteriertem alkalischem Vulkangestein der Eagle Bay Formation gebildet hat und eine Konzentration kritischer Minerale innerhalb eines einzelnen Mineralisierungsmilieus darstellt. Die historischen Arbeiten haben gezeigt, dass dieses robuste hydrothermale Ereignis das System mit Fluor, Seltenerdmetallen, Strontium und anderen strategisch bedeutsamen Mineralen angereichert hat, wodurch ein breiter, strukturell kontrollierter mineralisierter Korridor mit beträchtlichem Explorationspotenzial entstanden ist.

Eines der Differenzierungsmerkmale des Projekts Foghorn für kritische Minerale ist das in der Vergangenheit gemeldete Vorkommen von Seltenerdmetallen und Coelestin in Verbindung mit der Fluoritmineralisierung. Historische Analysen haben die Präsenz mehrerer Seltenerdmetalle ermittelt, einschließlich Lanthan, Cer, Yttrium, Samarium, Gadolinium, Dysprosium und Ytterbium. Die gemeldeten historischen Werte der Seltenerdoxide ("REO") lagen zwischen 0,24 % und 1,88 % REO, darunter auch zusammengesetzte Werte von rund 1,03 % REO. Die historischen geologischen Aufzeichnungen weisen auch auf das Vorkommen des seltenerdmetallhaltigen Minerals Bastnäsit hin, was das Potenzial des Projekts für eine Mineralisierung mit mehreren Rohstoffen weiter unterstreicht.

Das Herzstück des Projekts ist ein weitverbreitetes fluoritreiches System, das auf mindestens 410 Metern entlang des Streichens nachgewiesen wurde. Es weist eine gemeldete Mächtigkeit von etwa 38 Metern (wahre Mächtigkeit unbekannt) auf, ist weiterhin in Streichrichtung sowie in die Tiefe offen und steht in engem Zusammenhang mit einer ausgeprägten hydrothermalen Alteration und gut entwickelten strukturellen Kontrollen.

Bei historischen Bohrungen wurden beachtliche Fluoritabschnitte durchteuft, einschließlich 28 % CaF2 auf 40 Fuß; gleichwohl sind mehrere der Gebiete mit der ausgeprägtesten Mineralisierung nach wie vor praktisch unerprobt. Der Mangel an bedeutenden Anschlussarbeiten über diese Abschnitte hinaus zeigt die ausgezeichnete Möglichkeit auf, das bekannte Ausmaß der Mineralisierung zu erweitern.

Das Projekt Foghorn für kritische Minerale besteht aus rund 40 vom Staat gewährten Mineralclaims mit ca. 614 Hektar Grundfläche in British Columbia. Das Projekt kann auf eine weitreichende Explorationshistorie zurückblicken, wobei, wie in den historischen Aufzeichnungen ermittelt werden konnte, unter anderem Denison Mines Limited und Placer Dome zu früheren Betreibern zählen. Die gemeldeten historischen Explorationsarbeiten zwischen 1943 und 1976 umfassten etwa 17.280 Bohrmeter in 368 über- und untertägigen Bohrlöchern.

Die Fluorit- und Uranmineralisierung, die in der Vergangenheit im Projekt Foghorn für kritische Minerale identifiziert wurde, liefert einen Ausgangspunkt für die Ermittlung von Explorationszielen und die Bewertung des Potenzials des Projekts für kritische Minerale (siehe Abbildung 1 unten). Staatliche geologische Aufzeichnungen weisen auch auf das Vorkommen von Fluoriten in Verbindung mit Coelestin und in geringerem Maße seltenerdmetallhaltigen Mineralen hin, was zusätzliche Gelegenheiten für eine technische Bewertung aufzeigt. Im Rahmen der geplanten technischen Prüfung durch das Unternehmen sollen diese historischen Datensätze beurteilt, die geologischen Interpretationen verfeinert und vorrangige Ziele für anschließende Explorationsarbeiten bestimmt werden.

Nach Einschätzung des Managements bietet das Projekt die seltene Gelegenheit zur Bewertung eines Projekts für kritische Minerale in Bezirksgröße, in dem Fluorit, Seltenerdmetalle und Coelestin gemeinsam in einem großen und gut entwickelten hydrothermalen System auftreten. Dank moderner Explorationsmethoden, fortschrittlicher Geochemie, neuester geophysikalischer Techniken und moderner geologischer Modellierungsverfahren besteht nach Ansicht des Unternehmens Potenzial, die Mineralisierung, der trotz historischer Explorationsarbeiten über mehrere Jahrzehnte hinweg nur begrenzt Aufmerksamkeit zuteilwurde, weiter zu definieren und zu erweitern sowie ihren Wert zu erschließen.

Abbildung 1: Projekt Foghorn für kritische Minerale - Geologie und historische mineralisierte Zonen des Konzessionsgebiets.

Umfang des NI 43-101-konformen technischen Berichts

Im Rahmen des geplanten NI 43-101-konformen technischen Berichts soll eine unabhängige geologische Bewertung des Projekts Foghorn für kritische Minerale bereitgestellt werden, die die verfügbaren historischen Explorationsaufzeichnungen, geologischen Kartierungen, Bohrinformationen und Daten zu Mineralisierung berücksichtigt.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Derrick Strickland, einem beratenden Geologen und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Uranium One Mining Corp.

Uranium One Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Uranprojekten sowie ausgewählter Batteriemetallprojekte konzentriert. Das Unternehmen treibt ein diversifiziertes Portfolio von in der Explorationsphase befindlichen Projekten in Kanada, Paraguay und Argentinien voran, wobei der strategische Fokus auf Projekten liegt, die von der steigenden weltweiten Nachfrage nach Kernenergie und sicheren Energielieferketten profitieren können.

Zu den Projekten des Unternehmens zählen das Uranprojekt Quark, das Uranprojekt Yuty Prometeo und das Uranprojekt Nucleon, die jeweils ein signifikantes Explorationspotenzial sowie ein Potenzial für die Erweiterung der Ressourcen bieten.

Uranium One Mining Corp. verpflichtet sich zu verantwortungsvollen Explorationspraktiken, disziplinierter Kapitalallokation und der Schaffung von langfristigem Shareholder Value durch die systematische Weiterentwicklung seines Projektportfolios.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Im Namen des Board of Directors

"David Greenway"

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Uranium One Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@uraniumone.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der Erstellung, des voraussichtlichen Umfangs, des Zeitplans und der Fertigstellung des geplanten technischen Berichts gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101") für das Projekt Foghorn für kritische Minerale (das "Projekt"); die erwarteten Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Empfehlungen des technischen Berichts; die Bewertung, Interpretation und Überprüfung historischer geologischer Daten sowie von Bohr-, Probenahme- und Explorationsdaten; die Identifizierung und Priorisierung potenzieller Explorationsziele; das potenzielle Vorkommen, die Kontinuität, die Ausdehnung und die Bedeutung von Uran, Fluorit, Seltenerdmetallen, Coelestin und anderen Mineralen; sowie die vom Unternehmen geplanten Explorationsaktivitäten, technischen Bewertungen und zukünftigen Pläne für das Projekt.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit historischer Explorationsaufzeichnungen; der Fähigkeit, geologische und technische Informationen zu beschaffen und zu interpretieren; der Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal, Auftragnehmern und Ausrüstung; der Fähigkeit des Unternehmens, eine ausreichende Finanzierung sicherzustellen; der Gültigkeit und Aufrechterhaltung von Mineralkonzessionen und Eigentumsrechten; des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und des Zugangs zu Grundstücken; sowie allgemein günstiger geologischer, regulatorischer und Marktbedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem die Möglichkeit, dass historische Explorationsdaten unvollständig, ungenau oder unzuverlässig sein könnten; dass historische Bohr-, Probenahme- und Analyseergebnisse möglicherweise nicht unabhängig verifiziert oder durch moderne Explorationsmethoden bestätigt werden können; dass sich historische geologische Interpretationen als falsch erweisen könnten; dass sich der geplante NI 43-101-konforme technische Bericht verzögern, zusätzliche Überprüfungsarbeiten erfordern könnte oder zu Schlussfolgerungen gelangen könnte, die wesentlich von früheren Interpretationen abweichen; und dass künftige Explorationsarbeiten das Vorkommen, den Gehalt, die Kontinuität oder die wirtschaftliche Bedeutung der in der Vergangenheit gemeldeten Mineralisierung möglicherweise nicht bestätigen.

Zu den weiteren Risiken zählen die mit der Mineralexploration verbundenen inhärenten Unsicherheiten; die Möglichkeit, dass Explorationsaktivitäten keine Mineralressourcen oder wirtschaftlich nutzbare Minerallagerstätten identifizieren; Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; Veränderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; Verzögerungen oder Einschränkungen bei der Genehmigungserteilung; Umwelt- und behördliche Auflagen; Fragen der Konsultation indigener Völker und des Zugangs zu Grundstücken; potenzielle Einschränkungen oder zusätzliche behördliche Auflagen in Bezug auf eine uran- oder thoriumhaltige Mineralisierung; Unsicherheiten hinsichtlich der Mineralkonzessionen und Eigentumsrechte; betriebliche und technische Herausforderungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften; sowie weitere Risiken, die in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Historische Explorationsergebnisse, Mineralvorkommen und geologische Interpretationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, stellen keine aktuellen Schätzungen von Mineralressourcen oder Mineralreserven im Sinne von NI 43-101 dar. Es kann nicht garantiert werden, dass historische Ergebnisse bestätigt werden, dass weitere Explorationsarbeiten eine Mineralressource oder Mineralreserve identifizieren werden oder dass eine identifizierte Mineralisierung letztendlich wirtschaftliche Rentabilität aufweisen wird.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Diese Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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