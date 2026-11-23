Vancouver, BC / 23. November 2026 / IRW-Press / Uranium One Mining Corp. ("Uranium One" oder das "Unternehmen") (UUU: CSE | UUUFF: OTCID | SL5: FWB) freut sich, die Ernennung von Jeremy S. Brett, M.Sc., P.Geo., zum technischen Berater bekannt zu geben. Herr Brett ist seit mehr als zwei Jahrzehnten am kürzlich vom Unternehmen erworbenen Uranprojekt Pasfield Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan beteiligt. Er wird auf diese Erfahrung zurückgreifen, um das Unternehmen bei der Überprüfung historischer Explorationsunterlagen und der Planung künftiger Explorationsmaßnahmen auf dem Projekt zu beraten.

Der technische und explorationsbezogene Hintergrund von Herrn Brett umfasst:

Mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung in der Mineralexploration als leitender geophysikalischer Berater, in allen geophysikalischen Methoden und für die meisten Rohstoffe auf fünf Kontinenten.

Beratungserfahrung mit mehr als 100 führenden Junior- und großen Explorations- und Bergbauunternehmen sowie mit Provinz- und Landesregierungen in Kanada und international.

M.Sc. in Geologie (Geophysik) und B.Sc. in Physik (Geophysik) von der University of Toronto.

Zugelassener Professional Geoscientist (P.Geo.) bei Professional Geoscientists Ontario

Umfangreiche Erfahrung in der Beratung und Leitung geophysikalischer und geologischer Explorationsprogramme.

Uranerfahrung bei Uranvorkommen des Athabasca-Typs und anderen Uranmilieus in Kanada und international.

War Mitglied des Boards of Directors der Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC).

Fachkenntnisse in der Integration von Daten der geophysikalischen, geologischen und physikalischen Eigenschaften mit Erzlagerstättenmodellen und Strukturgeologie zur Identifizierung und Überprüfung von Explorationszielen.

David Greenway, Chief Executive Officer von Uranium One, sagte: "Mit der Ernennung von Jeremy erhält Uranium One wertvolles technisches Fachwissen und mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mit Pasfield Lake. Seine Erfahrung bei der Integration geophysikalischer und geologischer Daten wird uns dabei helfen, die umfangreiche historische Explorationsdatenbank des Projekts auszuwerten und Prioritäten für die zukünftige Exploration festzulegen. Während wir unser Portfolio im Athabasca-Becken weiter ausbauen, konzentrieren wir uns darauf, die technischen Grundlagen zu schaffen, die erforderlich sind, um überzeugende Uranziele zu identifizieren und systematisch zu überprüfen."

Biografie

Herr Brett ist ein leitender geophysikalischer Berater, der Explorationsprogramme für Uran, Kupfer und eine breite Palette weiterer Rohstoffe in Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien, Europa und dem Nahen Osten konzipiert, beaufsichtigt und ausgewertet hat und deren Qualitätssicherung durchgeführt hat. Er hat mehr als 100 Junior- und große Explorations- und Bergbauunternehmen sowie Provinz- und Landesregierungen beraten. Zudem war er als Geophysikexperte in der PDAC-Arbeitsgruppe "Exploration Assessment Digital Data Formats" tätig. Seine Erfahrung umfasst die Konzeption von Explorationsprogrammen, das Projektmanagement, die Datenintegration, die Priorisierung von Zielen und die Überprüfung dieser Ziele. Er ist mit den Berichtsanforderungen gemäß National Instrument 43-101 vertraut.

Herr Brett ist spezialisiert auf die Integration von Daten zu den geophysikalischen, geologischen und physikalischen Eigenschaften mit Erzlagerstättenmodellen und Strukturgeologie zur Identifizierung und Überprüfung von Explorationszielen. Er ist als Professional Geoscientist (P.Geo.) bei Professional Geoscientists Ontario zugelassen. Er ist Fellow der Society of Economic Geologists (SEG) sowie Mitglied der Canadian Exploration Geophysical Society (KEGS), der Professional Engineers & Geoscientists Newfoundland & Labrador (PEGNL) und der Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC).

Projekt Pasfield Lake, Athabasca-Becken

Das Projekt Pasfield Lake ist das kanadische Vorzeige-Uranexplorationsprojekt von Uranium One und umfasst rund 4.400 Hektar im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan. Das Projekt, das sich in strategisch günstiger Lage etwa 60 Kilometer nordwestlich der Mine Cigar Lake von Cameco befindet, ist in einer geologisch äußerst aussichtsreichen Umgebung angesiedelt, in der günstiges Grundgebirge, bedeutende regionale Verwerfungssysteme und historische Explorationsergebnisse zusammenkommen und eine außergewöhnliche Explorationsmöglichkeit schaffen.

Die von früheren Betreibern durchgeführten historischen Arbeiten haben eine umfangreiche technische Datenbank hervorgebracht, die geophysikalische Flugmessungen, audio-magnetotellurische (AMT) Untersuchungen, Gravitationsmessungen, geochemische Untersuchungen und Diamantkernbohrungen umfasst. Dieser umfangreiche Datensatz bietet Uranium One eine solide Grundlage für den Einsatz moderner Explorationstechniken und fortschrittlicher Zielerstellungsmethoden bei der Suche nach einer bedeutenden Uranentdeckung.

Mineralisierungen in benachbarten Konzessionsgebieten oder in nahegelegenen Bergwerken sind nicht zwangsläufig ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten von Uranium One.

Über Uranium One Mining Corp.

Uranium One Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Uranprojekten sowie ausgewählter Batteriemetallprojekte konzentriert. Das Unternehmen treibt ein diversifiziertes Portfolio von aussichtsreichen Projekten in Kanada, Paraguay und Argentinien voran, wobei der strategische Fokus auf Projekten liegt, die von der steigenden weltweiten Nachfrage nach Kernenergie und sicheren Energielieferketten profitieren können.

Zu den Projekten des Unternehmens zählen das Uranprojekt Quark, das Uranprojekt Yuty Prometeo und das Uranprojekt Nucleon, die jeweils ein signifikantes Explorationspotenzial sowie ein Potenzial für die Erweiterung der Ressourcen bieten.

Uranium One Mining Corp. verpflichtet sich zu verantwortungsvollen Explorationspraktiken, disziplinierter Kapitalallokation und der Schaffung von langfristigem Shareholder Value durch die systematische Weiterentwicklung seines Projektportfolios.

Haftungsausschluss zur Karte

Die Standorte der Projekte, Minen und Aufbereitungsanlagen sowie der Uran-Trend dienen lediglich der Veranschaulichung. Die grüne Karte ist schematisch dargestellt und nicht maßstabsgetreu. Die Projektmarkierung zeigt keine Grenzen von Mineralclaims an.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, einem beratenden Geologen, der eine "qualifizierte Person" im Sinne der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ist, geprüft und genehmigt.

Die qualifizierte Person hat den technischen Inhalt, einschließlich der Abbildungen, der Zusammenfassungen historischer Daten und der Informationen zu angrenzenden Konzessionsgebieten, geprüft und bestätigt, dass die Daten an den jeweiligen Stellen korrekt zusammengefasst wurden.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Im Namen des Board of Directors

"David Greenway"

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Uranium One Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@uraniumone.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sie umfasst Aussagen zu den erwarteten Beiträgen von Herrn Brett als technischer Berater sowie zu den Plänen des Unternehmens, die historischen Explorationsunterlagen zum Uranprojekt Pasfield Lake zu prüfen und auszuwerten, Explorationsziele genauer einzugrenzen und Prioritäten für künftige Arbeiten festzulegen.

Diese Informationen basieren auf den Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, einschließlich der Annahme, dass Herr Brett dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung stehen wird, dass das Unternehmen Zugang zu den relevanten historischen Aufzeichnungen haben wird und dass ausreichende historische Daten verifiziert werden können, um die Explorationsplanung zu untermauern. Jegliche zukünftigen Feldarbeiten würden von den Ergebnissen dieser Überprüfung, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln und qualifiziertem Personal, dem Zugang zum Konzessionsgebiet, den erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie der Erfüllung etwaiger geltender Konsultationspflichten gegenüber indigenen Gemeinschaften abhängen.

Tatsächliche Ergebnisse und Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Historische Aufzeichnungen können unvollständig oder ungenau sein, und nachfolgende Arbeiten bestätigen möglicherweise die geologischen oder geophysikalischen Interpretationen nicht. Die erwarteten Vorteile der Ernennung von Herrn Brett werden möglicherweise nicht realisiert. Finanzierungs- oder Personalengpässe, Verzögerungen bei der Erlangung von Zugangsrechten oder Genehmigungen, Verzögerungen bei den geltenden Konsultationen sowie operative, logistische oder wetterbedingte Herausforderungen können zukünftige Arbeiten verzögern oder verhindern. Zukünftige Explorationsarbeiten könnten möglicherweise keine Uranmineralisierung identifizieren oder keine Mineralressource abgrenzen. Weitere Risiken sind in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen wird zuvor offengelegte wesentliche zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen aktualisieren oder zurückziehen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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