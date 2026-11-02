LumenHaus präsentiert auf der Sustainable Solutions 2026 in Düsseldorf intelligente Energielösungen, attraktive Partnerkonditionen und neue Geschäftschancen für Installateure und Distributoren. Mit dabei: Fußball-Legende Stefan Kießling und ein Kickerduell um 500 Euro. Die Energiewende bietet dem Fachhandwerk enorme Chancen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen: Kunden wünschen sich intelligente Gesamtlösungen statt einzelner Komponenten, eine einfache Installation und einen zuverlässigen Service. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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