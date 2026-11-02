Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen musste zuletzt heftige Kursverluste hinnehmen. Auslöser waren enttäuschende vorläufige Halbjahreszahlen und die Senkung der Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr. Am Montag notiert das Papier aktuell bei 1,12 € und liegt damit deutlich unter dem bisherigen Kursniveau von rund 1,40 €. Hier stellt sich die Frage: Ist die Talfahrt noch nicht beendet oder bietet sich auf dem aktuellen Kursniveau bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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