Wie haben sich die Anforderungen im Bereich der Baufinanzierung in den vergangenen Jahren verändert? Welche Relevanz hat der Faktor Geschwindigkeit und welche Rolle spielt KI inzwischen? AssCompact hat die Finanzierungsexpertin Cornelia Merten um Einblicke gebeten. Interview mit Cornelia Merten, Director Sales der Europace AG und Geschäftsführerin der Trinance GmbHFrau Merten, wie hat sich der Baufinanzierungsmarkt aus Ihrer Sicht in den vergangenen zwei bis drei Jahren verändert? Der Markt ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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