Die Bayer-Aktie gerät am Montag, 2. November 2026, deutlich unter Druck und fällt zeitweise auf den letzten Platz im DAX. Nach dem kräftigen Kursanstieg vom Freitag verliert das Papier mehr als zwei Prozent, obwohl ein wichtiger Erfolg im Glyphosat-Rechtsstreit zuletzt für Zuversicht gesorgt hatte. Nun richten sich die Blicke auf die Quartalszahlen am Dienstag, bei denen die operative Entwicklung und die weiterhin hohen Schulden im Mittelpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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