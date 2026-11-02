Hamburg (ots) -- freenet wird offizieller Partner des Tennisstars- Langfristige Partnerschaft vereinbart- Erste gemeinsame TV-Kampagne startet im DezemberDie neue Nummer 1 der Tenniswelt und freenet gehen künftig gemeinsam an den Start: Alexander Zverev wird neuer Ambassador der Mobilfunkmarke. Der Hamburger steht erstmals in seiner Karriere an der Spitze der Tennis-Weltrangliste der Herren. Damit ist er nach Boris Becker der zweite Deutsche auf Platz 1 im Herrentennis.freenet wird offizieller Partner von Alexander Zverev und exklusiver Mobilfunkpartner des Tennisstars in Deutschland. Mit Alexander Zverev, vielen als "Sascha" bekannt, gewinnt freenet einen der erfolgreichsten deutschen Sportler seiner Generation. Beide verbindet mehr als ihr Herz für Hamburg: Sie wollen sich kontinuierlich weiterentwickeln, verfolgen ambitionierte Ziele und bleiben dabei direkt und nahbar. Genau das macht Zverev zum passenden Botschafter für freenet."Wir haben uns für Sascha entschieden, bevor feststand, dass er die Nummer 1 der Tennis-Welt wird. Über das Timing freuen wir uns natürlich sehr. Aber wir haben uns nicht für einen Tabellenplatz entschieden, sondern für einen Menschen und seine Haltung. Sascha setzt sich klare Ziele und arbeitet konsequent daran, sie zu erreichen. Das verbindet uns. Auch wir wollen freenet weiter nach vorne bringen und für noch mehr Menschen zu einer der ersten Adressen für Mobilfunk machen", sagt Robin Harries, Vorstandsvorsitzender der freenet AG.Auch Alexander Zverev freut sich auf die Zusammenarbeit: "Mir gefällt die direkte und unkomplizierte Art der Marke. Ich bin das ganze Jahr über viel unterwegs, telefoniere viel und möchte mit Familie, Freunden und meinem Team verbunden bleiben. Mobilfunk ist deshalb ein ganz selbstverständlicher Teil meines Alltags. Die Gespräche mit freenet haben von Anfang an Spaß gemacht. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Kampagne."Erste gemeinsame Kampagne startet im Dezember"Mit dem Dreh im November wird unsere Zusammenarbeit mit Sascha erstmals sichtbar. Die Kampagne ist der Auftakt einer Partnerschaft, die wir über die kommenden Jahre weiterentwickeln und für die Marke freenet erlebbar machen wollen", sagt Susanne Boldt, Head of Marketing & Brand Experience der freenet AG.Kontaktfreenet AGElke RütherPublic RelationsTel.: +49 (0)40/ 513 06 777E-Mail: pr@freenet.agwww.freenet.agOriginal-Content von: freenet AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65489/6382582