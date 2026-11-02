Bayreuth (ots) -Neue registrierte Stammzellspender:innen und eine Spende über 20.000 Euro an die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB): medi for help, die gemeinnützige Hilfsorganisation des Medizinprodukte-Herstellers medi in Bayreuth, hat kürzlich die Herzensaktion "Gemeinsam viel bewegen. Gemeinsam gegen Leukämie." umgesetzt.Ein Wattestäbchen. Zwei Minuten: Eine Stammzellspende kann für Leukämie-Patient:innen die Hoffnung auf ein zweites Leben bedeuten. Die Registrierung als mögliche:r Spender:in geht dabei dank Wangen-Abstrich einfach und schnell. Gemeinsam mit den medianer:innen wollte medi for help Hoffnung schenken und organisierte eine firmeninterne Registrierungsaktion mit der AKB. Die Expert:innen klärten dabei auf und gaben Einblicke in das Vorgehen der Stammzellspende nach einem erfolgreich gefundenen Match. Zudem konnten sich interessierte medianer:innen mit einem Wangenabstrich direkt registrieren lassen. Auch die medi Kolleg:innen aus Wermelskirchen beteiligten sich an der Aktion durch Bereitstellung von Selbstkits und einer vorherigen persönlichen Video-Einführung durch die AKB.Daniela Weihermüller, Geschäftsführerin medi for help: "Wir stehen dafür, Menschen neue Hoffnung zu schenken - und hier sogar im besten Fall ein zweites Leben! Dank des großen Interesses und Engagements der medianer:innen konnten wir am gemeinsamen Aktionstag zahlreiche neue potenzielle Spender:innen gewinnen. Jetzt hoffe ich, dass ein Match dabei ist und ein:e medianer:in die Chance bekommt, ein Leben zu retten!"Mit 20.000 Euro Spende 570 Neuregistrierungen finanzierenNeben den Neuregistrierungen unterstützt medi for help zudem finanziell durch eine Spende über 20.000 Euro. Katharina Hartlieb, Koordinatorin der Stiftung AKB, führte gemeinsam mit ihrem Kollegen Sidney Farrell, Außendienstmitarbeiter Spendergewinnung AKB, die Aktion bei medi durch und bedankte sich sowohl für das finanzielle Engagement als auch das der Mitarbeitenden vor Ort: "Mit der Spende von medi for help können wir 570 Neuregistrierungen finanzieren - das ist unglaublich! Denn jede Stammzelltypisierung kostet 35 Euro, die größtenteils aus Spendengeldern finanziert werden müssen. Zudem freue ich mich sehr, dass medi for help uns eine Plattform geboten hat, um auf das lebenswichtige Thema Stammzellspende aufmerksam zu machen. Dank des großen Interesses konnten wir weitere potenzielle Stammzellspender:innen gewinnen. Vielleicht ist genau der oder die Richtige dabei, um einen an Leukämie erkrankten Menschen zu retten!"Stiftung AKB als Herzensprojekt einer medianerinmedi und medi for help legen großen Wert darauf, die medianer:innen in Aktionen einzubinden - und greifen bei der Auswahl regionaler Kooperationen gerne auf Erfahrungen oder Wünsche der Mitarbeitenden zurück. So auch bei der Aktion mit der AKB: Die Möglichkeit, eine Registrierung als Stammzellspender:in anzubieten und die Arbeit dieser Institutionen zu unterstützen, wurde als sogenannter Herzenswunsch von medianerin Eva D'Andrea eingereicht: "Es gibt viele Schicksale auf der Welt und vor der eigenen Haustüre - doch es gibt Möglichkeiten etwas dagegen zu tun. Dieses Gefühl, selbst etwas Positives beitragen zu können, finde ich sehr erfüllend. Bei einer Stammzellspende kann jede:r Einzelne durch einen verhältnismäßig kleinen Einsatz Großes bewirken und bei einem passenden Match sogar ein ganzes Leben retten! Allein hätte ich so eine Aktion nie umsetzen können. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass meine Herzensidee ausgewählt wurde: Denn gemeinsam können wir etwas bewegen!"Über die AKBDie gemeinnützige Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) mit Sitz in Gauting bei München führt die drittgrößte Stammzellspenderdatei Deutschlands. Täglich betreut die AKB persönlich circa drei bis fünf Stammzellspender:innen, die mit ihrer Spende Leukämiepatient:innen weltweit die Chance auf ein gesundes Leben schenken. Als einzige Stammzellspenderdatei vereint die AKB sämtliche Prozessschritte rund um die Stammzellspende unter einem Dach: von der Gewinnung potenzieller Spender:innen, über die medizinische Vorbereitung, die Entnahme der Stammzellen bis hin zur Aufbereitung der Präparate im Labor, ihrem weltweiten Kurier-Versand und der langfristigen Nachbetreuung der Spender:innen.Mit bislang mehr als 7.500 durchgeführten Stammzellspenden hat die AKB unzähligen Menschen Hoffnung auf ein neues Leben geschenkt.Surftipps:www.medi-for-help.comwww.akb.demedi for help - give a smile. Die gemeinnützige Hilfsorganisation medi for help möchte sozial benachteiligten Menschen ohne Zugang zu medizinischer Versorgung neue Hoffnung schenken und ihre Lebenssituation nachhaltig verbessern. Dafür unterstützt medi for help globale und lokale Initiativen und Projekte. Gegründet wurde die Hilfsorganisation des Medizinprodukte-Herstellers medi 2010 nach dem Erdbeben in Haiti, um vor Ort schnell Hilfe zu leisten. medi for help konzentriert sich seitdem auf die Behandlung schwerer Erkrankungen des Lymphsystems (beispielsweise tropisches Lymphödem wie lymphatische Filariose oder Podokoniose) sowie orthopädische Versorgungen. Im Fokus der globalen Aktivitäten steht eine nachhaltige Unterstützung des einheimischen Fachpersonals vor Ort: die Hilfe zur Selbsthilfe. Dafür engagiert sich medi for help mit medizinischen Hilfsmitteln, fachlichem Know-how sowie finanziell. www.medi-for-help.com, www.medi.dePressekontakt:medi SE & Co. KGMedicusstr. 195448 Bayreuth / Germanywww.medi.deLisa Schwarz-WeißCommunication & PR ManagerinTelefon: +49 921 912-3025E-Mail: l.schwarz-weiss@medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23931/6382578