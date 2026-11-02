Baden - Der Schweizer Zahlungsanbieter Aduno Pay geht mit einem neuen Angebot in die Offensive: Unternehmen, die sich für Aduno Pay entscheiden und einen jährlichen Kartenumsatz von 200'000 Franken erzielen, erhalten ihre Zahlungsterminals künftig kostenlos. Damit fällt für Händler eine bisher übliche Kostenhürde weg. Der Schweizer Herausforderer will insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu modernen Zahlungslösungen erleichtern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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