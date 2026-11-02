Die Preise für Herkunftsnachweise von Ökostrom in Europa haben sich 2026 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Sie lagen zuletzt zur Beschaffung für Stadtwerke zwischen 1,90 und 2,10 Euro je Megawattstunde. Die Stadtwerke-Kooperation ASEW hat bei ihrer jüngsten Sammelausschreibung für insgesamt 17 Stadtwerke mehr als 330 Gigawattstunden Herkunftsnachweise (HKN) beschafft. Die georderten Mengen verteilten sich auf drei Qualitätsstufen sowie Produktionsjahre bis einschließlich 2029, teilte die Arbeitsgemeinschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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