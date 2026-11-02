Straelen (ots) -Wieder öfter Freunde und Familie nach Hause einladen und beim gemeinsamen Essen gemütlich am Tisch sitzen: Das Gastgeben in den eigenen vier Wänden liegt voll im Trend und ist wie für Weihnachten gemacht. Wenn alle zum Fest zusammenkommen, gehört traditionell ein besonderes Essen dazu. Damit Gastgeberinnen und Gastgeber nicht den größten Teil des Festes in der Küche verbringen, bietet bofrost* vorbereitete Weihnachtsprodukte, die sich unkompliziert zubereiten und mit wenigen Handgriffen individuell verfeinern lassen. So entsteht ein besonderes Weihnachtsessen - und für die Gastgeber bleibt mehr Zeit am Tisch mit den Gästen.Auftakt mit Steinpilz-Tarte und persönlicher NoteDas Festtagsmenü wird mit der Steinpilz-Tarte eröffnet: Feinblättriger Teig mit Butter trifft auf eine cremige Pilzmischung mit Steinpilzen, Frischkäse, Ei und Créme fraîche. Die verzehrfertige Tarte lässt sich nach persönlichem Geschmack verfeinern - etwa mit Ziegenkäse, Birne und Honig oder mit karamellisierten Lauchringen und Feldsalat. So gelingt mit wenig Aufwand ein besonderer erster Gang und es bleibt mehr Zeit für die Gäste.Steinpilz-Tarte, 400 g | 8,49 EuroEin festlicher Klassiker, raffiniert verfeinertDie traditionelle Gänsebrust kommt mit bofrost* bereits gegart ins Haus und bringt alles für einen festlichen Hauptgang mit: perfekt gewürztes, zart-saftiges Fleisch und eine aromatische Haut. Gastgeberinnen und Gastgeber können sie unkompliziert fertig zubereiten und nach Wunsch verfeinern - zum Beispiel raffiniert mit einer Orangen-Honig-Kruste. Klassisch serviert mit Apfel-Rotkohl und gebratenen Kloßspalten entsteht mit wenigen zusätzlichen Handgriffen ein festliches Weihnachtsgericht, das mehr Zeit für Gemeinsamkeit lässt.Gänsebrust, gegart, 900 g | 45,99 Euro; Apfel-Rotkohl, 1 kg | 8,49 Euro, vegan; Kartoffelklöße, 15- 17 Stück = 1.200 g | 7,49 Euro, veganSüßes Finale: Choc' Fondant mit Glühwein-TwistZum Abschluss wird es schokoladig. Die Choc' Fondant Himbeere sind portionsgerecht vorbereitet und verbinden saftigen Schokoladenteig mit einem fließenden Kern aus Himbeersauce. Nach kurzem Erwärmen in Backofen oder Mikrowelle sind die Törtchen mit Schoko-Soufflé-Charakter zubereitet und können nach Belieben verfeinert werden: Wie wäre es zum Beispiel, mit einem Choc' Fondant angerichtet auf einem Glühweinspiegel mit karamellisierten Nüssen und dem Von Meisterhand Bourbon-Vanilleeis? So aufgetischt, wirkt der festliche Nachtisch wie in einem guten Restaurant serviert - ohne, dass die Gastgeber für den abschließenden Gang lange in der Küche verschwinden müssen.Choc' Fondant Himbeere, 4 Stück = 360 g | 11,99 Euro; Von Meisterhand Bourbon-Vanilleeis, 1500 ml = 9,99 EuroTipps für Beilagen-VariationenAuch mit den Beilagen lässt sich die Festtafel unkompliziert und abwechslungsreich gestalten. Die Kartoffel-Weihnacht bringt Glocken, Sterne und Tannenbäume aus lockerem Kartoffelpüree mit goldgelber Kruste auf den Teller und begeistert Groß und Klein. Wer es raffinierter mag, kann zu den neuen Königin-Rösti Steinpilz-Frischkäse greifen: Die Rösti-Pastetchen aus grob geraspelten Kartoffeln sind mit einer Steinpilz-Frischkäse-Creme gefüllt - außen festlich, innen cremig und aromatisch. Beide Beilagen lassen sich ohne große Vorbereitung zum Hauptgericht kombinieren und setzen auf dem Weihnachtsteller besondere Akzente.Königin-Rösti Steinpilz-Frischkäse, 7-9 Stück = 560 g | 9,99 Euro; Kartoffel-Weihnacht, 600 g | 5,99 EuroMit bofrost* lässt sich ein festliches Weihnachtsmenü unkompliziert zusammenstellen und individuell verfeinern. Von der Vorspeise über den Hauptgang bis zum Dessert schaffen die Produkte Freiraum für eigene Ideen - und mehr Zeit für gemeinsame Momente. Weitere Inspirationen und weihnachtliche Rezeptideen gibt es in der bofrost*Rezeptwelt unter Weihnachten mit den Liebsten | bofrost.de (https://www.bofrost.de/weihnachten.html).bofrost* steht seit 60 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 253 Niederlassungen in 11 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. 3,4 Millionen Kundinnen und Kunden, davon über 2 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie.Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über 17 Millionen Euro allein in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost* Partner der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V."Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.bofrost.de.Pressekontakt:bofrost* Diensleistungs GmbH & Co. KGAnja PelzerTel.: 02834 707 - 701E-Mail: anja.pelzer@bofrost.deimpact Agentur für KommunikationEsther RitthoffTel.: 040 431 3023 - 3E-Mail: e.ritthoff@impact.agOriginal-Content von: bofrost*, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21386/6382632