Puchheim (ots) -Amway hat seine fünfte Amway Cares Week of Service abgeschlossen. Erstmals beteiligten sich Mitarbeitende in zwölf Ländern. Mehr als 1.300 Beschäftigte unterstützten über 60 gemeinnützige Organisationen und leisteten dabei mehr als 7.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit.Die Aktionswoche fand vom 4. bis 6. August in West Michigan statt, in den übrigen Ländern über mehrere Wochen verteilt. Die Projekte reichten von der Arbeit auf Feldern über die Unterstützung von Tafeln und Lebensmittelausgaben bis zum Bau von Spielplätzen und dem Packen von Nothilfepaketen. Im Mittelpunkt standen Ernährungssicherheit, der Zugang zu frischen Lebensmitteln und sichere Orte, an denen Kinder spielen und aufwachsen können."Der Einsatz für andere gehört zum Kern von Amway, und diese Aktionswoche gibt unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit, unsere Werte konkret zu leben", sagt Michael Nelson, Chief Executive Officer von Amway.Deutschland: Schulfrühstück in PuchheimIn Deutschland engagierten sich elf Mitarbeitende am 17. Juli 2026 beim Schulfrühstück in Puchheim, dem Sitz von Amway Deutschland. Gemeinsam mit den beiden Koordinatorinnen bereiteten sie an der Grundschule am Gernerplatz Waffeln und Smoothies für rund 80 Kinder zu. Das Schulfrühstück gibt es dort seit April 2024 an jedem Schultag. Organisiert wird es vom Elternbeirat und vom Förderverein in Zusammenarbeit mit dem städtischen Projekt "Kinderfreundliche Kommune". Anlässlich des fünfzigjährigen Bestehens von Amway in Deutschland hat das Unternehmen das Projekt zusätzlich mit 10.000 Euro unterstützt."Wenn Kinder direkt vor unserer Haustür ohne Frühstück in den Unterricht gehen, wollen wir helfen. Deshalb unterstützen wir das Schulfrühstück nicht nur finanziell, sondern stehen auch selbst in der Küche", sagt Jon Voskuil, Managing Director Europa, Südafrika, Australien und Neuseeland, bei Amway.Amway wurde 1975 in Deutschland gegründet und hat seinen Sitz seit 1991 in Puchheim. Von dort steuert das Unternehmen zugleich das Geschäft in Europa, Südafrika, Australien und Neuseeland. Zwischen 2015 und 2024 hat es in Deutschland nach eigenen Angaben mehr als 400.000 Euro für soziale Projekte gespendet.Mit der Ausweitung auf zwölf Länder ist aus einer Initiative in West Michigan ein weltweites Format geworden. Die Projekte unterscheiden sich von Ort zu Ort, das Ziel bleibt gleich: Menschen dabei zu unterstützen, ein besseres Leben zu führen.Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie hier: https://we.tl/t-WQWzrBqCSfKjs5wfÜber AmwayAmway ist ein Direktvertriebsunternehmen, das sich dafür einsetzt, Menschen in mehr als 100 Ländern und Regionen der Welt zu einem besseren Leben zu verhelfen. Zu den meistverkauften Marken von Amway gehören Nutrilite, Artistry, eSpring und XS, die alle exklusiv von Amway Geschäftspartnern vertrieben werden. Amway ist das weltweit führende Direktvertriebsunternehmen, laut der Global 100-Liste 2026 von Direct Selling News. Für Nachrichten zum Unternehmen besuchen Sie https://news.amway.euPressekontakt:Off The Beaten Track Communications GmbHMichaela Gramolla und Ellen De Backer+49 171 7748571 / amway@otbtcomms.comOriginal-Content von: Amway ESAN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182322/6382646