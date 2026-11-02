NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Bilanz ermögliche immense Ausschüttungen, schrieb Michele della Vigna am Freitag nach dem Quartalsbericht des Ölkonzerns./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:32 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BP6MXD84
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