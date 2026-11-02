Die Xiaomi-Aktie hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Von September 2025 bis Ende Juni 2026 erlebte der chinesische Tech-Titel einen starken Kursrückgang von über -60% und fiel dabei im Tief bis auf 2,34 €. Zuletzt hat sich der Wert aber wieder etwas stabilisieren können. Am Montag steigt der Kurs um mehr als +4% und klettert zurück über die 3,00-€-Marke. Ist das das Signal für die Trendwende oder sollten Anleger weiter vorsichtig bleiben? Autogeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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