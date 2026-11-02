EQS Stimmrechtsmitteilung: BayWa AG

BayWa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



02.11.2026 / 15:28 CET/CEST

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Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Meldepflichtiger Firma: RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG Anschrift: Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, Österreich Firmenbuchnummer: FN 203160 s Emittent: Firma: BayWa Aktiengesellschaft Anschrift: Arabellastr. 4, 81925 München 29. Oktober 2026 Sehr geehrte Damen und Herren, am 19. Oktober 2026 wurde Ihnen im Rahmen einer Konzernmitteilung von der RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wien, Österreich, ("R-Holding") gemäß §§ 33 Abs. 1, 37 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass der uns, der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG ("RLB NÖ-W"), zugerechnete Stimmrechtsanteil an der BayWa Aktiengesellschaft ("BayWa") zum 15. Oktober 2026 insgesamt rd. 31,83% (31.930.808 Stimmrechte) beträgt. Hiervon wird ein Stimmrechtsanteil von rd. 30,56% (30.661.055 Stimmrechte) von der Raiffeisen Agrar Invest AG mit Sitz in Korneuburg, Österreich, gehalten und uns gemäß § 34 Abs. 2 WpHG zugerechnet. Ein weiterer Stimmrechtsanteil von rd. 1,27% (1.269.753 Stimmrechte) wird von der 'LAREDO' Beteiligungs GmbH mit Sitz in Wien, Österreich, gehalten und uns gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG ebenfalls zugerechnet. Vor diesem Hintergrund teilen wir Ihnen hiermit gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit: Mit dem Erwerb verfolgte Ziele Der am 19. Oktober 2026 abgegebenen Stimmrechtsmitteilung (Konzernmeldung) liegt eine konzerninterne Umstrukturierung zugrunde, nämlich die konzerninterne Abspaltung nahezu sämtlicher Beteiligungen der R-Holding auf die RLB NÖ-W. Die RLB NÖ-W ist ein 100%iges Tochterunternehmen der R-Holding. Die Beteiligung an der BayWa dient weiterhin der Umsetzung strategischer Ziele. Die RLB NÖ-W hat derzeit keine konkrete Absicht, in den nächsten zwölf Monaten weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen, schließt dies aber auch nicht aus. Die RLB NÖ-W strebt derzeit keine weitergehende Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der BayWa an. Die RLB NÖ-W strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der BayWa, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik, an. Wir weisen ergänzend darauf hin, dass die BayWa, wie sie mit Ad-Hoc-Mitteilung vom 30. Juni 2026 bekanntgab, mit ihren wesentlichen Finanzierungspartnern und den beiden Großaktionären Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG und Raiffeisen Agrar Invest AG eine grundsätzliche Verständigung auf ein Konzept zur Anpassung der bestehenden Sanierungsvereinbarung erzielt hat, welche u.a. eine Verlängerung des Sanierungszeitraums, eine Prolongation der Finanzverbindlichkeiten bis Ende 2030 und eine Zinsentlastung der BayWa vorsieht. Zudem sollen die Finanzierungspartner zur Stärkung des wirtschaftlichen Eigenkapitals Finanzverbindlichkeiten in Höhe von bis zu 700 Millionen Euro in ein nachrangiges Instrument umwandeln (Nachranginstrument). Der Abschluss einer entsprechenden rechtsverbindlichen neuen Sanierungsvereinbarung steht noch aus. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Ad-Hoc-Mitteilung vom 30. Juni 2026 verwiesen. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel: Der Erwerb der Stimmrechtsanteile erfolgte im Zuge der konzerninternen Abspaltung

nahezu sämtlicher Beteiligungen der R-Holding auf die RLB NÖ-W. Daher wurden von der RLB NÖ-W hinsichtlich des Erwerbs von Stimmrechten an der BayWa weder Fremd- noch Eigenmittel aufgewendet.



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