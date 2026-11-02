Berlin (ots) -
Veranstaltungshinweis - Save the Date
Online-Veranstaltung "Die elektronische Patientenakte verstehen und nutzen"
Datum: 3. Dezember 2026
Uhrzeit: 16:00 bis 17:45 Uhr
Format: Online-Veranstaltung
Wie funktioniert die elektronische Patientenakte (ePA)? Welche Vorteile bietet sie Versicherten heute bereits und welche neuen Funktionen sind geplant?
Diesen und weiteren Fragen widmet sich die gematik gemeinsam mit verschiedenen Krankenversicherungen in einer Online-Veranstaltung für Versicherte.
Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen rund um die ePA, Erfahrungen aus der Praxis sowie die Frage, wie Versicherte die ePA im Alltag nutzen können. Darüber hinaus stellen die teilnehmenden Krankenversicherungen ihre jeweiligen ePA-Apps in interaktiven Gruppen-Sessions vor - mit Raum für individuelle Fragen der Teilnehmenden.
An der Veranstaltung beteiligen sich die AOK, Audi BKK (Betriebskrankenkasse Audi), BARMER, DAK-Gesundheit, IKK classic (Innungskrankenkasse classic), Techniker Krankenkasse (TK) und die private Krankenversicherung ARAG.
Termin vormerken:
3. Dezember 2026, 16:00 bis 17:45 Uhr
Zur Anmeldung
Pressekontakt:
Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung und einen entsprechenden Veranstaltungshinweis. Für weitere Fragen wenden Sie sich gerne an presse@gematik.de.
Original-Content von: gematik GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68921/6382734
Veranstaltungshinweis - Save the Date
Online-Veranstaltung "Die elektronische Patientenakte verstehen und nutzen"
Datum: 3. Dezember 2026
Uhrzeit: 16:00 bis 17:45 Uhr
Format: Online-Veranstaltung
Wie funktioniert die elektronische Patientenakte (ePA)? Welche Vorteile bietet sie Versicherten heute bereits und welche neuen Funktionen sind geplant?
Diesen und weiteren Fragen widmet sich die gematik gemeinsam mit verschiedenen Krankenversicherungen in einer Online-Veranstaltung für Versicherte.
Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen rund um die ePA, Erfahrungen aus der Praxis sowie die Frage, wie Versicherte die ePA im Alltag nutzen können. Darüber hinaus stellen die teilnehmenden Krankenversicherungen ihre jeweiligen ePA-Apps in interaktiven Gruppen-Sessions vor - mit Raum für individuelle Fragen der Teilnehmenden.
An der Veranstaltung beteiligen sich die AOK, Audi BKK (Betriebskrankenkasse Audi), BARMER, DAK-Gesundheit, IKK classic (Innungskrankenkasse classic), Techniker Krankenkasse (TK) und die private Krankenversicherung ARAG.
Termin vormerken:
3. Dezember 2026, 16:00 bis 17:45 Uhr
Zur Anmeldung
Pressekontakt:
Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung und einen entsprechenden Veranstaltungshinweis. Für weitere Fragen wenden Sie sich gerne an presse@gematik.de.
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