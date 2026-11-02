Erfurt (ots) -Santino ist ein Zirkuskind. Gemeinsam mit seiner Familie reist er von Ort zu Ort, lebt zwischen Wohnwagen, Tieren und Zirkusmanege. Mit "Zirkuskind" (hr/MDR/SWR) zeigt KiKA am Freitag, 6. November 2026, um 19:30 Uhr einen mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilm aus der Initiative "Der besondere Kinderfilm" auf allen Plattformen. Das dokumentarische Roadmovie verbindet reale Beobachtungen mit animierten Sequenzen und gewährt Einblicke in das Leben einer der letzten fahrenden Zirkusfamilien Deutschlands.Inhalt: Santino wächst in einer Welt auf, die für viele Kinder unbekannt ist. Sein Urgroßvater, einer der letzten großen Zirkusdirektoren Deutschlands, erzählt von den Geschichten der Vorfahren, von Schlangenmenschen, waghalsigen Kunststücken und Elefantenbullen. Dabei entsteht das Porträt einer Familie, deren Alltag von Zusammenhalt, Tradition und ständiger Bewegung geprägt ist."Zirkuskind" thematisiert das Aufwachsen in einer Großfamilie, vom Leben mit Tieren und von einer Kindheit zwischen Realität und Magie. Der Film zeigt die Herausforderungen und Freiheiten eines Lebens unterwegs und macht erlebbar, wie wichtig Zugehörigkeit und Gemeinschaft für junge Menschen sind. Realisiert wurde der Dokumentarfilm von Anna Koch und Julia Lemke.Der Film ist eine Produktion von Flare Film in Koproduktion mit hr, MDR und SWR. Gefördert wurde das Projekt im Rahmen der Initiative "Der besondere Kinderfilm" mit Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film, des Deutschen Filmförderfonds sowie von Hessen Film & Medien. Der Dokumentarfilm hat zudem 2026 den Deutschen Filmpreis (Lola) in der Kategorie Bester Kinderfilm gewonnen.Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Tanja Nadig und Patricia Vasapollo (beide hr), Claudia Schwab und Stefanie von Ehrenstein (beide SWR) sowie Nicole Schneider und Anke Lindemann (beide MDR).Weitere Informationen und eine Preview des Films finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6382733