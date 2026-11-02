Mainz (ots) -
Woche 45/26
Mo., 2.11.
Bitte Programmänderung um 20.15 Uhr beachten:
20.15 Zum Tode von Regina Ziegler (VPS 20.14/HD/AD/UT)
Der Fernsehfilm der Woche
Familie Bundschuh - Bundschuh vs. Bundschuh
Komödie frei nach der Roman-Reihe von Andrea Sawatzki
Gundula Bundschuh Andrea Sawatzki
Gerald Bundschuh Axel Milberg
Susanne Bundschuh Judy Winter
Rose Schultze Eva Löbau
Hadi Schultze Stephan Grossmann
Matz Bundschuh Levis Kachel
Paula Lemberg Emilia Packard
Golo Lemberg Kai Lentrodt
Ulrich Schmidt Paul Jumin Hoffmann
Caro Kübler Nina Vorbrodt
Wilhelm Bredow Martin Seifert
Jan Kübler Michael Krabbe
Jessica Kübler Mira Elisa Goeres
Frank Winkelmann Frank Streffing
Ernst Krause Lars Pape
und andere
Schnitt: Tina Freitag
Musik: Jacki Engelken
Kamera: Nicolay Gutscher
Drehbuch: Stefan Kuhlman
Regie: Franziska Meyer-Price
(Erstsendung 2.10.2023)
Deutschland 2023
(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.
"Der Fernsehfilm der Woche: Der Geier - Blut und Zweifel" verschiebt sich auf einen späteren Sendetermin.)
____________________
Bitte Programmänderung um 0.15 Uhr beachten:
0.15 Zum Tode von Regina Ziegler (VPS 0.14)
Fabian
Fabian Hans Peter Hallwachs
Labude Hermann Lause
Cornelia Silvia Janisch
Frau Moll Mijanou van Baarzel
Frau Hohlfeld Brigitte Mira
Justizrat Labude Ivan Desny
Ruth Reiter Ruth Niehaus
Erfinder Charles Regnier
Regie: Wolf Gremm
BRD 1979
(Weiterer Ablauf ab 2.05 Uhr wie vorgesehen.
"Das kleine Fernsehspiel: Formen moderner Erschöpfung" verschiebt sich auf einen späteren Sendetermin.)
Woche 46/26
Sa., 7.11.
Bitte Programmänderung ab 12.15 Uhr beachten:
12.15 Zum Tode von Regina Ziegler (VPS 12.14/HD/UT)
Die Holzbaronin
Familiensaga
Elly Brauer geb. Seitz Christine Neubauer
Elly Seitz Henriette Confurius
Alfred Brauer Dirk Borchardt
Josef Meder Ben Braun
Anton Seitz Michael Mendl
Margareta Seitz Nicole Heesters
Ernst Seitz Andy Gätjen
Gustav Seitz Harald Schrott
Patricia Seitz Julika Jenkins
Hans Brauer Florian Bartholomäi
Hetty Seitz Catherine Flemming
Heinrich Seitz Felix Vörtler
Kommissar Fröbe Simon Schwarz
Eva Sjöld Lisa Karlström
Otto Meder Klaus Stiglmeier
Fräulein Tiller Monika Reithofer
Frau Kiwitt Thea Schnering
Herta Levin Lara Mandoki
Dekan Rennberger Christian Pätzold
Richter Heisening Hartmut Volle
Rechtsanwalt Dr. Moll Wolfgang Pampel
Staatsanwalt Christian Rosen Georg Krause
und andere
Musik: Martin Stock
Kamera: Jan Fehse
Buch: Annette Hess
Regie: Marcus O. Rosenmüller
(Erstsendung 26.2.2013)
Deutschland/Österreich 2012
Im Streaming: 7. November 2026, 10.00 Uhr bis 7. November 2028
(Weiterer Ablauf ab 15.10 Uhr wie vorgesehen.
"Zweibettzimmer" und "Rosamunde Pilcher: Von Tee und Liebe" entfallen.)
So., 8.11.
23.40 Precht
Bitte Ergänzung beachten:
Ende der Aufklärung - Zeit der Willkür?
Di., 10.11.
Bitte Programmänderung um 4.15 Uhr beachten:
4.15 neoriginal (VPS 4.14)
Hamilton - Undercover in Stockholm
Folge 10
(Text und weitere Angaben s. So., 1.11.26, 3.50 Uhr.)
(Weiterer Ablauf ab 5.00 Uhr wie vorgesehen.
Die Wiederholung "WISO" entfällt.)
Woche 48/26
So., 22.11.
0.35 Jahrhundertprojekt Museumsinsel
Das Vermächtnis von Aleppo
Bitte Ergänzung und Korrektur beachten:
Das Pergamonmuseum und der Wiederaufbau Syriens
Film von Karsten Gravert
Bitte streichen: Katrin Sandmann
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6382742
Woche 45/26
Mo., 2.11.
Bitte Programmänderung um 20.15 Uhr beachten:
20.15 Zum Tode von Regina Ziegler (VPS 20.14/HD/AD/UT)
Der Fernsehfilm der Woche
Familie Bundschuh - Bundschuh vs. Bundschuh
Komödie frei nach der Roman-Reihe von Andrea Sawatzki
Gundula Bundschuh Andrea Sawatzki
Gerald Bundschuh Axel Milberg
Susanne Bundschuh Judy Winter
Rose Schultze Eva Löbau
Hadi Schultze Stephan Grossmann
Matz Bundschuh Levis Kachel
Paula Lemberg Emilia Packard
Golo Lemberg Kai Lentrodt
Ulrich Schmidt Paul Jumin Hoffmann
Caro Kübler Nina Vorbrodt
Wilhelm Bredow Martin Seifert
Jan Kübler Michael Krabbe
Jessica Kübler Mira Elisa Goeres
Frank Winkelmann Frank Streffing
Ernst Krause Lars Pape
und andere
Schnitt: Tina Freitag
Musik: Jacki Engelken
Kamera: Nicolay Gutscher
Drehbuch: Stefan Kuhlman
Regie: Franziska Meyer-Price
(Erstsendung 2.10.2023)
Deutschland 2023
(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.
"Der Fernsehfilm der Woche: Der Geier - Blut und Zweifel" verschiebt sich auf einen späteren Sendetermin.)
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0.15 Zum Tode von Regina Ziegler (VPS 0.14)
Fabian
Fabian Hans Peter Hallwachs
Labude Hermann Lause
Cornelia Silvia Janisch
Frau Moll Mijanou van Baarzel
Frau Hohlfeld Brigitte Mira
Justizrat Labude Ivan Desny
Ruth Reiter Ruth Niehaus
Erfinder Charles Regnier
Regie: Wolf Gremm
BRD 1979
(Weiterer Ablauf ab 2.05 Uhr wie vorgesehen.
"Das kleine Fernsehspiel: Formen moderner Erschöpfung" verschiebt sich auf einen späteren Sendetermin.)
Woche 46/26
Sa., 7.11.
Bitte Programmänderung ab 12.15 Uhr beachten:
12.15 Zum Tode von Regina Ziegler (VPS 12.14/HD/UT)
Die Holzbaronin
Familiensaga
Elly Brauer geb. Seitz Christine Neubauer
Elly Seitz Henriette Confurius
Alfred Brauer Dirk Borchardt
Josef Meder Ben Braun
Anton Seitz Michael Mendl
Margareta Seitz Nicole Heesters
Ernst Seitz Andy Gätjen
Gustav Seitz Harald Schrott
Patricia Seitz Julika Jenkins
Hans Brauer Florian Bartholomäi
Hetty Seitz Catherine Flemming
Heinrich Seitz Felix Vörtler
Kommissar Fröbe Simon Schwarz
Eva Sjöld Lisa Karlström
Otto Meder Klaus Stiglmeier
Fräulein Tiller Monika Reithofer
Frau Kiwitt Thea Schnering
Herta Levin Lara Mandoki
Dekan Rennberger Christian Pätzold
Richter Heisening Hartmut Volle
Rechtsanwalt Dr. Moll Wolfgang Pampel
Staatsanwalt Christian Rosen Georg Krause
und andere
Musik: Martin Stock
Kamera: Jan Fehse
Buch: Annette Hess
Regie: Marcus O. Rosenmüller
(Erstsendung 26.2.2013)
Deutschland/Österreich 2012
Im Streaming: 7. November 2026, 10.00 Uhr bis 7. November 2028
(Weiterer Ablauf ab 15.10 Uhr wie vorgesehen.
"Zweibettzimmer" und "Rosamunde Pilcher: Von Tee und Liebe" entfallen.)
So., 8.11.
23.40 Precht
Bitte Ergänzung beachten:
Ende der Aufklärung - Zeit der Willkür?
Di., 10.11.
Bitte Programmänderung um 4.15 Uhr beachten:
4.15 neoriginal (VPS 4.14)
Hamilton - Undercover in Stockholm
Folge 10
(Text und weitere Angaben s. So., 1.11.26, 3.50 Uhr.)
(Weiterer Ablauf ab 5.00 Uhr wie vorgesehen.
Die Wiederholung "WISO" entfällt.)
Woche 48/26
So., 22.11.
0.35 Jahrhundertprojekt Museumsinsel
Das Vermächtnis von Aleppo
Bitte Ergänzung und Korrektur beachten:
Das Pergamonmuseum und der Wiederaufbau Syriens
Film von Karsten Gravert
Bitte streichen: Katrin Sandmann
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6382742
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