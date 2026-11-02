Frankfurt am Main (ots) -Attraktive Angebote prägen die Black Weeks der ING Deutschland: Vom 2. bis 30. November 2026 können Neu- und Bestandskundinnen und -kunden zahlreiche Angebote und Vorteilsaktionen nutzen - von der 200 Euro Prämie für das Girokonto über attraktive Zinsangebote für verschiedene Sparprodukte bis hin zu Rabatten für Versicherungen.Das bieten die Black Weeks 2026 der ING Deutschland200 Euro Prämie bei Eröffnung des ersten kostenlosen Girokontos. Voraussetzungen sind Geldeingänge von 1.000 Euro (bis 28 Jahre: 700 Euro) in zwei aufeinanderfolgenden Monaten, mindestens ein Login in die ING App sowie die Zustimmung zu "Tipps für Sie persönlich".150 Euro Wunschgutschein bei Eröffnung des ersten Direkt-Depots bei der ING Deutschland. Voraussetzungen sind mindestens drei Wertpapierkäufe in den ersten beiden Monaten sowie eine Anlagesumme von insgesamt mindestens 3.000 Euro. Außerdem müssen Kundinnen und Kunden ihre Zustimmung zum "Persönlichen Erlebnis" erteilen.3,75 % Zinsen p. a. für 4 Monate bei Eröffnung eines ersten Extra-Kontos - in Kombination mit der Eröffnung eines Girokontos gibt es 4 % Zinsen p. a. für 4 Monate.Bis zu 3,30 % p. a. für Sparbrief oder Festgeld - garantierte Zinsen für ING Bestandskundinnen und -kunden.75 Euro Gutschrift oder 50 Euro Spende an UNICEF im Namen der Kundin oder des Kunden für die erfolgreiche Werbung einer Neukundin oder eines Neukunden für das Direkt-Depot oder das Extra-Konto. Voraussetzung ist unter anderem eine Anlagesumme von 1.000 Euro im jeweiligen Produkt nach sechs Wochen beziehungsweise eine Order oder ein laufender Wertpapier-Sparplan beim Direkt-Depot.Weitere 75 Euro Prämie gibt es für die Weiterempfehlung eines kostenlosen Girokontos. Voraussetzung: Sechs Wochen nach der Eröffnung hat die oder der Geworbene das Girokonto genutzt und mindestens 250 Euro darauf eingezahlt.-0,10 % Zinsrabatt bei Abschluss einer neuen Baufinanzierung, wenn Kundinnen und Kunden ein Girokonto bei der ING als Verrechnungskonto führen.15 Euro Cashback bei Abschluss einer Hausratversicherung der AXA Versicherung AG über die ING Deutschland.200 Euro Gutschrift für die Eröffnung des ersten ING Geschäftskontos. Voraussetzungen sind Geldeingänge von 1.000 Euro in zwei aufeinanderfolgenden Monaten sowie eine ausgehende Transaktion innerhalb der ersten 30 Tage nach der Eröffnung.Außerdem gibt es 4 % Zinsen p. a. für 4 Monate bei Eröffnung eines ersten ING Business Extra-Kontos - das ist einzeln oder im Bundle mit dem Geschäftskonto möglich.Und auch für das Werben von neuen Geschäftskundinnen und -kunden gibt es eine Prämie: 125 Euro für erfolgreich eröffnete Geschäftskonten oder 100 Euro für das Business Extra-Konto.Die Aktion richtet sich an Einzelunternehmerinnen und -unternehmer sowie an juristische Personen und Personengesellschaften.Sämtliche Details zu Angeboten und Prämien sowie die Teilnahmebedingungen finden Sie hier: https://www.ing.de/lp/blackweeks/Pressekontakt:ING DeutschlandAlexander BaumgartTel.: +49 (0) 151 161 22 786E-Mail: alexander.baumgart@ing.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59133/6382751