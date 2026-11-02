Seit der ersten InsurTech-Welle sind einige Start-ups vom Markt verschwunden, andere haben ihre Versicherungslizenz zurückgegeben oder ihr Geschäftsmodell verändert. Doch die InsurTechs haben viel bewegt. Wie kann ihre neue Rolle im Markt aussehen? Nachgefragt bei Stephen Voss, CEO von Neodigital. Interview mit Stephen Voss, CEO von NeodigitalHerr Voss, die InsurTechs sind einst gestartet, um die Versicherungsbranche grundlegend zu verändern. Inzwischen schrumpft die InsurTech-Szene. Wie bewerten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact