New York - Die New Yorker Börsen haben sich am Montag von ihren teils herben Freitagsverlusten erholt. Vor den nachbörslich anstehenden Apple-Geschäftszahlen und den Zwischenwahlen für das US-Parlament gingen die Anleger aber vor allem im Technologiesektor nicht zu deutlich ins Risiko. Der Nasdaq 100 schaffte eine halbe Stunde nach Handelsbeginn nur ein Plus von 0,53 Prozent auf 28.536 Punkte. Vor dem Wochenende war der technologielastige Auswahlindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab