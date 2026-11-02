Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau besuchten während einer China-Reise das Huangshan-Naturschutzgebiet in der ostchinesischen Provinz Anhui, um die dortigen Weltklasse-Wanderwege und die östliche Ästhetik zu erleben.

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From top left to bottom right: the Welcoming Pine, the viewing platform of Yupinglou Hotel, Mount Huangshan amidst a sea of clouds, and Mount Huangshan in winter.

Der Besuch hat dieses UNESCO-Weltkultur- und -Naturerbe sowie den Globalen Geopark auf dem deutschen und europäischen Markt erneut ins Rampenlicht gerückt. Die Reiseroute hob die dramatischen Granitgipfel des Huangshan, das malerische Wanderwegenetz und die Attraktivität für den Ökotourismus hervor und knüpfte eng an die geschätzte Tradition des Wanderns und der intensiven Erkundung der Natur in Deutschland und Europa an.

Zunächst besuchte die Delegation Hongcun, ein altes Dorf, das für seinen ochsenförmigen Grundriss und seine traditionelle Architektur im Hui-Stil mit historischen Wassersystemen bekannt ist. Der Bundespräsident und die First Lady genossen den lokalen Keemun-Schwarztee, lobten dessen Geschmack und machten Halt in einem ländlichen Café, das vom österreichischen Auswanderer Armin geführt wird ein Beleg für die lebendigen Verbindungen der deutschsprachigen Gemeinschaft und die touristische Anziehungskraft im ländlichen Anhui.

Auf ihrem Weg durch das Naturgebiet besuchte die Delegation den Aussichtspunkt "Jadeschirm" (Yuping) und machte Fotos an der berühmten "Gästebegrüßungskiefer". Dieser legendäre Baum, der seit über einem Jahrtausend am Rand einer Klippe thront, streckt einen Ast wie einen willkommenheißenden Arm aus und gilt als zeitloses Symbol für chinesische Gastfreundschaft und die weltberühmte Landschaft des Huangshan.

Im Yupinglou-Hotel mit Blick auf den Ostmeer-Canyon lobte Bundespräsident Steinmeier die lokale Gastronomie, insbesondere das Rindfleisch aus Shexian und die gebratenen Garnelenküchlein mit Huangshan-Maofeng-Tee, und empfahl den typischen Yingke-Kiefern-Kaffee. Eine nahegelegene Kalligraphie, die Ruhe verkörperte, rundete die beschauliche Atmosphäre ab.

Während des Besuchs tauschte sich Bundespräsident Steinmeier mit chinesischen und deutschen Künstlern aus, um die Wahrnehmung und Darstellung der Beziehung zwischen Mensch und Natur in der ostasiatischen und westlichen Kunstphilosophie zu erörtern. Dabei tauschten sie Ansichten zum Thema "Harmonie zwischen Mensch und Natur" aus und gewannen ein tieferes Verständnis für den Berg Huangshan als beständiges Symbol östlicher Ästhetik.

"Es ist uns eine große Ehre, Bundespräsident Steinmeier willkommen zu heißen und deutschen sowie europäischen Besuchern die natürliche Pracht und kulturelle Tiefe des Huangshan zu präsentieren", sagte ein Sprecher der Huangshan Tourism Development Co., Ltd. (HSDT). "Reisende aus Deutschland und ganz Europa hegen eine unvergleichliche Wertschätzung für Natur, ökologische Nachhaltigkeit und authentisches Kulturerbe."

Um diesen wichtigen europäischen Markt zu bedienen, plant Huangshan Tourism aktiv die Einführung eines speziellen Pauschalangebots namens "Presidential Wandern Route". Aufbauend auf seiner Präsenz auf der ITB Berlin und den strategischen Beziehungen zu Partnern wie TUI bringt Huangshan Reiseführer in deutscher und anderen Sprachen heraus, die detaillierte technische Routeninformationen, Höhenunterschiede und geschätzte Wanderzeiten enthalten, und lädt gleichzeitig Reisemedienvertreter und Fotografen aus Deutschland und Europa ein, die Region zu erkunden.

Um die Anreise zu erleichtern, plant Huangshan Tourism zudem eine Zusammenarbeit mit großen Fluggesellschaften, die Direktverbindungen zwischen China und Europa anbieten, und nutzt dabei das gut ausgebaute Hochgeschwindigkeitsbahnnetz der Stadt Huangshan, um der deutschen Öffentlichkeit vielfältige Inbound-Reiseangebote vorzustellen. Der Berg Huangshan lädt Outdoor-Begeisterte aus ganz Deutschland und Europa herzlich ein, dieses "Wanderpaket im Präsidenten-Stil" zu nutzen und die Harmonie zwischen Mensch und Natur in der Region Huangshan zu erleben.

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